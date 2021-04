Búrlivá oslava narodenín: Chlpatý Casanova to v bratislavskej zoo roztočil

Oslava vo veľkom štýle! Keď Wanja,17-ročný leopard cejlónsky, dostal pred 3 rokmi v bratislavskej zoo na párenie družku Nimali, mal oči len pre samicu jaguára Laimu z vedľajšieho výbehu. Leopardica si však so svojím „chlapom“ poradila a splodili krásnu samičku Eliyu.

Wanja nedávno oslavoval narodeniny a jeho chlpatá kráska na faux pas spred pár rokov evidentne zabudla a spríjemnila mu jeho veľký deň...

Wanja sa narodil v apríli 2004 v Royal Burgers Zoo Arnhem v Holandsku. Po 6 rokoch ho previezli do Bratislavy a odvtedy robí radosť všetkým ošetrovateľom. „Je to chovný samec. Aj keď je už v staršom veku, je to fešák!“ povedala o obrom samcovi chovateľka Janka Zamecová, ktorá s úsmevom spomína na jeho vtipné zásnuby. Kedysi totiž pokukoval po slečne z iného druhu!

„Keď bol čas párenia, mal vo výbehu mladú leopardicu Nimali. Častejšie sa však obzeral po samičke jaguára z vedľajšieho výbehu,“ odhalila Janka. Nimali musela použiť všetky zbrane, až napokon docielila svoje. V roku 2018 splodili Eliyu. „Eliya zoo opustila, aby nedochádzalo k príbuzenskej plemenitbe, prípadne aby si matka s dcérou nezačali byť konkurenciou,“ doplnila Janka s tým, že nový domov našla v zoo v Španielsku.

Párik si však s odchodom potomka veľké starosti nerobil a užíva si priestranný výbeh. Nedávno Wanja dokonca búrlivo oslávil 17 narodeniny. „Wanja bol s darčekom veľmi spokojný, pokojne by si dal aj dupľu, ale netreba preháňať, figúru si treba strážiť,“ zatrhla mu hody chovateľka. „Už mu trošku trčí bruško, ale na svoj vek je krásny,“ uzavrela ošetrovateľka s tým, že mladšia Nimali ho aj tak dokáže rozdráždiť...