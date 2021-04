Pre vás bol princom, pre nás bohom: Nečakané, kto smúti za Philipom († 99) dlhšie než kráľovná

Británia prišla o princa, Alžbeta II. (94) o manžela, ich deti o otca a vnúčatá o dedka. Nikomu by ani vo sne nenapadlo, že môže chýbať aj domorodcom žijúcim na odľahlom ostrove v Južnom Pacifiku.

Princa uctievali ako boha. Nad jeho stratou budú žialiť nasledujúcich 100 dní. Zároveň hľadajú náhradníka.

Chránil im banány a polia. Členovia kmeňa Yaohnanen žijú na ostrove Tanna v súostroví Vanuatu. Zosnulého princa považovali za stelesnenie sopečného ducha. Nie je úplne zrejmé, ako sa pre nich princ, ktorý ostrov nikdy nenavštívil, stal bohom. Pravdepodobne za to mohli veľké portréty Philipa po boku kráľovnej, keď v 60. rokoch navštívili Port Vila, hlavné mesto Vanuatu. Domorodcov očarilo, že si vzal „mocnú bielu kráľovnú“.

Po úmrtí princa začali s rituálnym smútočným obradom. Nasledujúce tri mesiace sa staršinovia zhromaždia na čistinke pod starodávnym stromom, aby si prevetrali myšlienky a popíjali opojný nápoj zvaný kava. Zároveň premýšľajú nad budúcnosťou duchovného hnutia ich kmeňa.

Väčšina miestnych chce, aby božský trón zaujal princ Charles. Na taký významný post sa však koná výberové konanie ako pri voľbe nového pápeža. Musel by splniť to, čo jeho otec nikdy nedosiahol - navštíviť ostrov Tanna. „Ak by jedného dňa súhlasil, musel by prísť sem, aby sme si spoločne sadli a porozprávali sa,“ vyjadril sa náčelník kmeňa Jack Malia.

Zoči-voči jeden druhému

V Británii zatiaľ stále panuje trpká atmosféra. Princ Harry (36), ktorý už priletel do Londýna, momentálne trávi čas v karanténe v chalupe Frogmore. S bratom Williamom (38) zatiaľ hovoril len telefonicky, ale aj to je pokrok po viac ako roku od prerušenia vzťahov. Oficiálne sa tvárou v tvár uvidia až na sobotňajšom pohrebe. Mediátorom v ich spore je ochotná stať sa Williamova manželka Kate (39).