Bankový účet Paľa Haberu poriadne zakrvácal: Mega boháč prišiel o 736-tisíc €!

Veľký škrt cez rozpočet! Pavol Habera (59) patrí medzi česko-slovenské hviezdy. Je populárnym nielen vďaka svojej tvorbe či kapele Team, s ktorou pravidelne koncertuje a vypredáva štadióny, ale aj pre porotcovanie v obľúbenej speváckej súťaži.

Haberu ako drsného porotcovského kata chcú mať tvorcovia v každom ročníku. Vďaka všetkým svojim aktivitám si v roku 2019 prilepšil o skutočne astronomickú sumu. Ako sa však zdá, pandémia skrížila plány aj jemu a tržby jeho firmy hovoria jasnou rečou - klesli až o 700-tisíc eur.

Habera si vybudoval za dlhé roky svojej kariéry dobré meno. Je zárukou kvality najmä ako spevák, keď Slováci, ale aj naši susedia v Česku, vypredávajú koncerty jeho skupiny Team. Jeho bankové konto sa však pravidelne navýšilo aj vďaka porotcovaniu v speváckej súťaži SuperStar, kde sedel za pultíkom a často poriadne drsne komentoval výkony nádejných aj menej nádejných účinkujúcich.

O tom, že sa mu skvele darí, hovorili aj tržby jeho firmy za rok 2019, keď sa vyšplhali až do výšky 876-tisíc eur! Pri tejto sumičke sa mnohým poriadne zakrúti hlava, a preto by sme Haberu mohli s pokojným svedomím nazvať boháčom. V úvode minulého roka však vypukla pandémia koronavírusu, ktorá negatívne zasiahla mnohé odvetvia. Veľa ľudí zostalo bez práce a bez príjmu. Výnimkou neboli ani ľudia z umeleckej brandže, ktorým stopli vystúpenia a na veľké koncertovanie mohli zabudnúť.

To sa týkalo aj Haberu, ktorému tak zostala iba omrvinka v podobe minuloročného porotcovania v SuperStar. „Za tento ročník speváckej súťaže mohol zinkasovať približne 180 000 eur,“ tvrdil náš zdroj ešte minulý rok. A hoci pre mnohých Slovákov by toto bola astromická suma, pre Haberu to bol len zlomok toho, na čo bol, zdá sa, zvyknutý.