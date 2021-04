Pred 50 rokmi úradovala v dedinke pri Lučenci Slavia Praha: 14 gólov a známa speváčka ako bonus

Praha vs. Praha. Pred 50 rokmi zavítal slávny tím z hlavného mesta vtedajšieho Československa - Slavia Praha do dedinky pri Lučenci, kde si zmeral sily s tamojším TJ Družstevník Lupoč-Praha.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Známy futbalový klub nabitý hviezdami dedinčanov vôbec nešetril a nastrieľal im 14 gólov. Po zápase sa všetci spoločne vykúpali v miestnom potoku.

Veľký futbalový sviatok sa odohral v malej dedinke Lupoč pri Lučenci 9. mája 1971. Na zelený trávnik proti sebe nastúpili zošívaní z Edenu, ako sa hráčom Slávie Praha hovorí, a slovenskí Pražania s posilou z Lupoče. „Všetko spískal Pavel Karman, vtedajší predseda MNV Praha, ktorý sa rozhodol nadviazať spoluprácu s českou metropolou. V dedinke však nemali futbalové ihrisko, takže sa tam nemal kde priateľský zápas odohrať, a preto do hry vstúpila Lupoč,“ vysvetľuje vtedajší organizátor, tréner a kapitán Štefan Koza (81).

Na jedinečné stretnutie sa prišlo pozrieť okolo 3 500 divákov. „Fanúšikov z Lučenca privážal a odvážal autobus. Toľko áut nebolo v Lupoči nikdy predtým, boli zaparkované po celej dedine, ale aj celou cestou smerom na polichňanskú križovatku,“ spomína Koza s tým, že niektorí občania zneužili aj neopravený plot na cintoríne, aby sa vyhli plateniu. Lístky stáli pre mládež a vojakov 5 Kčs a dospelých 10 Kčs.

Zápas otvárala Zagorová

Slávnostný výkop zápasu mala na starosti speváčka Hana Zagorová. „Oni hrali takým tréningovým tempom. No páčilo sa nám, že absolútne sme ani my a ani oni nefaulovali. Po prvom polčase však došlo k malému nedorozumeniu medzi mnou a trénerom Slavie Praha pánom Rygrom,“ prezradil Štefan, ktorý chcel, aby išiel do brány domácich chytať brankár Slavie Zlámal a do brány Slavie ich brankár.

„Tréner Slavie to pochopil trochu inak a poslal do našej brány ich brankára Zlámala a do brány Slavie druhého brankára Stávku,“ vysvetlil Koza. Zlámal sa potom predviedol a vychytal takmer všetko. Diváci ho za to odmieňali búrlivým potleskom.