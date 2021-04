Prednosť dostali svište a kamzíky: Skialpinisti sa do Vysokých Tatier už nedostanú

Po zimnej uzávere prichádza ďalšie obmedzenie! Od stredy do Vysokých Tatier zakázali vstup pre skialpinistov. Lyžiari si však môžu stále vyšliapať a zalyžovať na tatranských zjazdovkách.

Na túry do vyšších polôh sa tak nedostanú až do polovice júna, keďže ochranári chcú dožičiť zvieratám pokoj pri zobúdzaní sa zo zimného spánku či pri vyvádzaní mláďat.

Pandémia zredukovala turistický ruch na minimum, no návštevníkov z najmenších veľhôr celkom nevyhnala a nadšencov skialpinizmu bolo vo vysokohorskom prostredí stále veľa. Vysoké Tatry síce pre turistov uzavreli od výšky horských chát od 1. novembra, no horskí lyžiari - skialpinisti, sa mohli pohybovať až v šiestich areáloch. Od stredy však už ani oni nemôžu chodiť po vrcholoch. Dôvod je jednoduchý.

„K dnešnému dňu sa skončila funkčnosť skialpových areálov. S COVID-19 to nemá nič spoločné. Je to pre ochranu našich vzácnych tatranských zvierat. Svište sa v týchto dňoch po zimnom spánku vyhrabávajú z nôr, kamzíky rodia mladé a orly zahniezďujú. Preto nie je žiaduce, aby v tomto pre ne veľmi citlivom čase boli akokoľvek rušené. Prosíme návštevníkov a turistov o ohľaduplnosť a rešpektovanie usmernenia. Ich pohyb by mal byť len po vyznačených chodníkoch v miestach, ktoré sú v tomto čase prístupné,“ odhalil riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko s tým, že zamestnanci a strážcovia prírody budú na dodržiavanie tejto uzávery dohliadať aj v teréne. Pokuta za porušenie uzávery a zákazu vstupu sa môže vyšplhať až do 66 eur.

Svišť vrchovský tatranský Otvoriť galériu Svišť vrchovský tatranský Zdroj: istock

Dlhý: 42 – 84 cm

Hmotnosť: 4 až 8 kg

Výskyt: 800 až 3 200 m n. m.

Kamzík vrchovský

Otvoriť galériu Svište aj kamzíky majú na chvíľu od turistov pokoj. Zdroj: Igor Ľudma

Výška: 75 cm

Hmotnosť: 20 až 40 kg

Výskyt: 1 200 - 2 630 m.n.m.