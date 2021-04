Aby uživil rodinu, stal sa taxikárom: Osudná jazda! Skvelý muzikant Ladislav bojuje o život

Skvelý rožňavský hudobník Ladislav (39) po vážnej autohavárii bojuje o život. Keďže kvôli aktuálnym pandemickým opatreniam nemôže koncertovať, snaží sa zarábať si ako taxikár. Pondelková zákazka pod hradom Krásna Hôrka sa však skončila katastrofálne.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zozadu doňho narazilo iné auto a spolu so zákazníkom skončili v protismere pod kamiónom. Pri hrozivo vyzerajúcej nehode obstál nahoršie práve Ladislav, ktorý pritom podľa prvotných zistení vôbec nebol na vine. „Je na tom veľmi zle a bojuje o život. Veríme mu, sme pri ňom a dúfame, že sa zotaví. Celú noc som nespala a veľmi sa trápim,“ povedala Novému Času jeho užialená družka Eliška (37), ktorá s ním má dve deti - syna Kristiána (19) a dcéru Valentínu (14).

„Ako taxikár nerobil dlho, možno len dva-tri týždne. Musíme z niečoho žiť a z hudby sa to momentálne nedá. V pondelok ráno riadne nastúpil do šichty a na obed sa to stalo. Hrozné! Celá rodina mu držíme palce, aby sa rýchlo uzdravil,“ dodala Eliška a prezradila, že jej Lacika, ako ho všetci familárne volajú, si dokončoval štúdium na na košickom konzervatóriu, lebo hra na akordeóne bola jeho celoživotným koníčkom.

„Hrával rád aj so skupinou Rusnákovci, takisto s folklórnymi súbormi a na svadbách. V poslednom období však skôr len na pohreboch,“ doplnila zronená družka, ktorá poprela správy šíriace sa po sociálnych sieťach, že jej Ladislavovi museli amputovať nohu.

V umelom spánku

Ladislava po nehode previezli do nemocnice vrtuľníkom. „Pacient podstúpil urgentný operačný zákrok, je udržiavaný v umelom spánku a jeho stav je vážny. Momentálne sa o neho starajú naši odborníci na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ povedala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Ladislava Šustová.

Podľa zistení polície išiel 39-ročný vodič Fordu C-Max po ceste od Rožňavy na Krásnohorské Podhradie. "Na križovatke počas odbočovania vľavo do jeho zadnej časti narazil Fiat Scudo, ktorý viedol vodič (48) z okresu Sobrance. Vozidlo Ford C-Max odhodilo do protismeru pod kamión s návesom. V tom čase ho viedol 51-ročný vodič z Košíc," uviedla policajná hovorkyňa Jana Mesárová a dodala: "Podľa predbežnej lekárskej správy šofér fordu utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia nad 42 dní a jeho spolujazdec utrpel zranenia s predbežnou dobou liečenia do 42 dní. Vodič fiatu a jeho spolujazdkyňa sa zranili len ľahko. Škoda na vozidlách bola vyčíslená na 15 000 eur. U vodičov fiatu a kamióna nebolo zistené požitie alkoholu. Presná príčina dopravnej nehody a jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania."