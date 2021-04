Hrozivá pravda o koronavíruse v Brazílii: Je to časovaná bomba, ohrozuje celý svet!

Hrôza! Brazília je totálne zamorená koronavírusom. Počet obetí sa alarmujúco zvyšuje a odborník poukazujú na ďalšie znepokojivé zistenie.

Ako píše Daily Mail, situácia v Brazílii je mimoriadne zúfalá. Miguel Nicolelis, jeden zo zdravotníckych expertov, uviedol, že v krajine pribudne každý týždeň nová mutácia. Niektoré z nich sú smrteľnejšie alebo infekčnejšie a môžu sa dostať do ďalších štátov, prípadne celého sveta.

Aby toho nebolo málo, Brazília dosiahla smutný rekord v počte úmrtía podľa prognóz by do júla mohlo zomrieť 600 000 ľudí. Krajina má 212 miliónov obyvateľov a najnovšie dáta preukázali, že za jeden deň zomrie v priemere 2 757 osôb na COVID-19. Odborník ukazuje prstom hlavne na prezidenta Jaira Bolsonara. Podľa neho predsedá najväčšej ľudskej tragédii v brazílskej histórii. "Je to jadrový reaktor, ktorý spustil reťazovú reakciu a je mimo kontroly. Je to biologická Fukušima,“ uviedol Nicolelis. Zároveň varuje pred ďalším problémom: "Myslím si, že Brazília nie je iba epicentrom pandémie na celom svete, ale predstavuje hrozbu pre celé úsilie medzinárodného spoločenstva o kontrolu pandémie na našej planéte."

Vedci tvrdia, že za rýchle šírenie nákazy môže čiastočne miestny variant vírusu označovaný ako P1. Ten môžu dostať aj ľudia, ktorí prekonali pôvodný kmeň koronavírusu. Vláda má zároveň problém zabezpečiť dostatočné množstvo vakcín. Celej situácii neprospel ani prístup prezidenta Bolsonara. Na jeho adresu sa vyjadril aj Nicolelis, profesor z Duke University: "V podstate podkopal akúkoľvek významnú národnú iniciatívu na získanie pandémie pod kontrolu." Tvrdí, že Bolsonaro nechcel ani zaviesť lockdown, či iné opatrenia, ktoré by mohli výrazne prospieť danej situácii. Bol dokonca proti tomu, aby ľudia používali rúška, skomplikoval prácu ministrovi zdravotníctva a jeho činy nespôsobili nič iné ako len obrovský chaos.

Zaujímavé výsledky štúdie: To, čo robí väčšina z nás, má na priebeh covidu horší vplyv než fajčenie

Nemocnice sa tiež ocitli na pokraji svojich síl a doktori musia rozhodnúť, kto sa dočká starostlivosti a kto nie. „Sme v strašnej situácii a nevidíme účinné opatrenia ani zo strany štátnej, ani federálnej vlády,“ uviedla epidemiologička Ethel Maciel. V krajine doteraz zaočkovali prvou dávkou 10% populácie. Aby dostali situáciu ako-tak pod kontrolu, musel by sa v Brazílli zaviesť lockdown aspoň na 20 dní.