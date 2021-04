Brankár František Plach ťahá poľské Gliwice: Jedenásť núl sa mu máli!

Mr. Zero. Takouto prezývkou sa môže v týchto dňoch bez okolkov pýšiť slovenský brankár František Plach (29).

Ten si totiž v drese poľského Piastu Gliwice udržal v pondelok v zápase s Gornikom Zabrze (0:0) už jedenáste čisté konto. Ambicióznemu gólmanovi sa to však stále máli. V posledných šiestich kolách chce zaútočiť na svoj rekord z majstrovskej sezóny 2018/2019, keď za svoj chrbát nepustil ani jednu loptu dokonca 12-krát.

Žilinský rodák má v poslednom čase formu ako hrom a svojimi výkonmi ťahá Piast na priečky zaručujúce účasť v európskych pohároch. „Myslím si, že na titul už nedosiahneme, lebo Legia Warszava má veľký náskok, ale o Európu sa pobijeme,“ povedal pre Nový Čas František Plach. Vo zvyšných šiestich zápasoch poľskej ligy by to teda chcelo ešte nejakú tu nulu vychytať. „Bolo by super, keby sa mi podarilo prekonať rekord z majstrovskej sezóny,“ tvrdí s odhodlaním.

Zázračný zákrok

Slovenský gólman to však nebude mať ľahké, aj vzhľadom na to, ako ohodnotil úroveň súťaže, ktorá je podľa neho na vysokej úrovni a kde nie je núdza o prekvapenia. „Je tu celkom bežné, že posledný zdolá prvého,“ uviedol príklad, ako je poľská Ekstraklasa vyrovnaná. Plach sa okrem výborných výkonov nedávno zviditeľnil v zápase s Lechom Poznaň aj zázračným zákrokom, ktorý na videu obletel celý svet. „Viem, že to video je veľmi populárne. Pri tom zákroku to bol súhrn šťastia a náhody. Dôležité však bolo, že som ani v tom zápase nedostal gól a brali sme bod,“ popísal marcový youtubový hit.

Repre nerieši

Na otázku, či o neho neprejavili záujem iné kluby a či neočakáva pozvánku do reprezentácie, odpovedal diplomaticky. „V tejto chvíli zmenu neriešim. Sústredím sa na posledné kolá a prípadnú letnú zmenu klubu nechávam na svojich manažérov. V reprezentácii som už figuroval v širšej nominácii, do užššej som sa zatiaľ nedostal. Myslím, že máme dosť dobrých brankárov, uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ dodal Plach, ktorý v Poľsku najradšej trávi voľný čas so snúbenicou Luciou a jedenásťmesačnou dcérkou Leticiou.

Dedo ho sleduje

Starý otec Františka Placha bol rovnako ako jeho vnuk brankárom. Dnes osemdesiatdvaročný pán odchytal za vtedajšiu ZVL Žilna 145 ligových zápasov. „Je mojím veľkým fanúšikom a po každom zápase si telefonujeme. Zápasy sleduje už iba v televízii, na cestu do Poľska si už netrúfa,“ povedal o vzťahu s dedkom slovenský brankár.