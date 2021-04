Obranca Popradu Mike Dalhuisen: Lietajúci Holanďan pristál pod Tatrami

Išiel za svojím snom! Holanďan Mike Dalhuisen (32) sa odsťahoval s celou rodinou za hokejom do Kanady, keď mal 11 rokov.

Počas zámorskej kariéry ho profilovali ako bitkára, tejto nálepky sa snaží roky zbaviť. Ako športový profesionál precestoval takmer všetko, čo sa dalo, od zámoria cez Rusko, Dánsko či Nemecko... Dnes zastáva dôležitú úlohu v obranných radoch HK Poprad. V semifinálovej sérii Tipsport extraligy navyše nastúpi proti svojmu bývalému zamestnávateľovi – HK Dukla Michalovce.

Dalhuisen sa narodil v krajine, v ktorej hokej nie je športom číslo jeden. „Keď môj otec vyrastal v Holandsku, bol veľkým fanúšikom hokeja. Už v tom čase si vravel, že ak bude mať jedného dňa syna, určite ho dá na hokej. Ako každé iné holandské dieťa som taktiež hral aj futbal, ale nakoniec dostal prednosť hokej,“ uviedol Dalhuisen pre Nový Čas a vysvetlil aj prečo.

„Zlom nastal, keď som mal desať rokov. Otec sa ma narovinu opýtal, či by bolo pre mňa v budúcnosti zaujímavé hrať hokej za peniaze. Odpovedal som, že áno, a tak sme sa celá rodina - mama, otec, sestra, presťahovali do Kanady, keď som mal 11. Všetci sme doma vedeli, že to je jediná cesta, aby zo mňa vyrástol profesionál,“ dodal tvrdý a tiež produktívny obranca. Život v Amerike bol pre neho jedným z najkrajších životných období.

„V Kanade som strávil šesť rokov. Keď som mal sedemnásť, sám som sa presťahoval do USA. Samozrejme, kvôli hokeju. Začal som hrávať v USHL, čo je v Štátoch najvyššia juniorská liga, a popritom študoval. Na to obdobie veľmi rád spomínam, boli to skvelé roky. Mal som však reputáciu bitkára, preto mi bolo jasné, že hviezda NHL zo mňa nebude. Trvalo mi dlho, kým som sa tejto nálepky zbavil a dokázal, že viem hrať aj hokej. Aj preto som radšej odišiel do Európy,“ vysvetlil Dalhuisen.

Hokej ho nakoniec doviedol až k pristátiu na Slovensku, kde pôsobí už druhú sezónu. Navyše dnes nastúpi v semifinále extraligy proti bývalému zamestnávateľovi z Michaloviec. „Dukla má dnes úplne iný tím. Z môjho pôsobenia zostali v kádri len 3-4 chalani, ktorých poznám. Séria však bude mať pre mňa určite špeciálnu príchuť. V Michalovciach som si to užíval, mesto má skvelých fanúšikov a ľudia celkovo sú tam úžasní. Privítali ma s otvorenou náručou. Dodnes som v kontakte s mnohými Michalovčanmi, s ktorými som sa tam za ten čas skamarátil,“ uzatvára Dalhuisen.

Mike Dalhuisen (32)

Narodený: 24. januára 1989 v Nijmegene (Hol.)

V zámorí hrával za Quinnipack University (NCAA), Stockton Thunder (ECHL, Texas Stars (AHL), ďalej Esbjerg (Dánsko), Usť-Kamenogorsk (Rusko, VHL), Bad-Neuheim (DEL2), Dukla Michalovce (Tipsport liga).