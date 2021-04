Denis Vavro o hosťovaní v Huesce: V španielskej „Prievidzi" už hráva stabilne

Najskôr sedel na lavičke, teraz je pevnou súčasťou tímu. Reč o reprezentačnom obrancovi Denisovi Vavrovi (25), ktorý vo februári odišiel z talianskeho Lazia Rím na polročné hosťovanie do španielskej Huescy.

Denníku Nový Čas prezradil svoje dojmy z nového pôsobiska a aj to, ako vidí svoj návrat do národného tímu pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy!

Vavro od úvodu tohto ročníka nemal dôveru trénera Lazia Rím a aj preto požiadal svojho agenta, aby mu vybavil iný klub. Potrebuje totiž pravidelne hrávať, pretože sa túži dostať do záverečnej nominácie reprezentačného kouča Slovenska Štefana Tarkoviča. Vo februári sa mu želanie splnilo a na pol roka odišiel hosťovať do španielskej Huescy, ktorá bojuje o záchranu.

„Prvých päť zápasov som sedel iba na lavičke náhradníkov. Bola to voľba trénera, rešpektoval som to, ale na tréningoch som tvrdo makal. Veril som, že šanca príde a aj prišla, a som rád, že teraz nastupujem pravidelne,“ povedal na úvod pre Nový Čas stopér Denis Vavro, ktorý nastúpil v posledných štyroch dueloch. „Musím povedať, že španielska súťaž je kvalitnejšia. Tu aj posledný tím hrá ofenzívne, chce strieľať góly a nebráni. To sa mi páči.“

Titul želá Realu

Pred príchodom do Španielska bola Huesca na poslednom mieste a teraz je už v pásme záchrany. „Keď som do Huescy prichádzal, tak mojím cieľom bolo pomôcť mužstvu k záchrane a som rád, že sa to napĺňa.“ Vavro by sa rád vrátil aj do národného tímu, ktorý už v júni čaká európsky šampionát.

„To je vec pána trénera Tarkoviča. Budem sa snažiť ďalej podávať dobré výkony a bude iba na ňom, či ma povolá,“ reagoval Denis, ktorý porovnal aj mesto Rím s novým prechodným bydliskom. „Huesca je mestečko ako Prievidza (smiech). Autom ho prejdete za päť minút. A výhodou je aj to, že všetko je tu otvorené, ale musíme nosiť rúška,“ dodal na záver Vavro, ktorý favorizuje v španielskej lige na zisk titulu Real Madrid.

Prirovnanie sedí

HUESCA - centrum rovnomennej španielske provincie, 52 059 obyvateľov.

PRIEVIDZA - centrum regiónu Horná Nitra, 48 283 obyvateľov.