Ruská bojovníčka vybavila zápas za 29 sekúnd: Na túto krásku z Osetska pozor!

To bola rýchlosť! Mladá ruská bojovníčka Diana Avsaragovová (22) vstúpila do Bellatoru drtivou vypínačkou. Svoju americkú súperku v premiérovom dueli v najuznávanejšej organizácii bojových umení skolila za 29 sekúnd!

Bellator videl už mnoho ukončení duelov pred limitom, ale to v podaní sexi Osetky vyrazilo všetkým dych. Aj preto, že pre krásnu ruskú bojovníčku to bol prvý súboj po dvoch rokoch. Taru Graffovú nachytala hneď na úvod prvého kola protiúderom zo zadnej ruky. Rana dopadla priamo na bradu a Američanka spadla na kolená. Na to prišiel tvrdý hák Rusky, ktorá bezmocnej súperke pridala ešte jednu ranu prednou rukou.

„Očakávala som dlhší zápas, zápas na tri kolá. Ale teraz som šťastná, že to mám za sebou,“ priznala pred novinármi Avsaragovová, ktorá tak umlčala pochybovačov, ktorí ju radili na sociálnych sieťach do skupiny tých do počtu. „Myslím, že som im všetkým dokázala, že sa mýlili,“ napísala na svojom instagramovom profile Diana.