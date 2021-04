Nekompromisný trest pre Kúdelu zo Slavie: Tvrdá stopka za rasizmus!

Situácia sa konečne rozuzlila! Futbalista Slavie Praha Ondřej Kúdela (34) dostal od disciplinárky UEFA dištanc na desať zápasov za rasistickú urážku Glena Kamaru (25) v dueli Európskej ligy proti Glasgowu Rangers.

Trest sa vzťahuje na všetky klubové súťaže i reprezentačné duely. Príde tak aj o prípadnú účasť na ME, proti rozhodnutiu sa však môže odvolať a obrátiť sa aj na Športový arbitrážny súd (CAS).

Trest dostal aj Kamara, ktorý Kúdelu po stretnutí fyzicky napadol v útrobách štadióna a dostal za to zákaz činnosti na tri zápasy. Incident sa odohral počas marcovej odvety osemfinále Európskej ligy, "zošívaní" zvíťazili v škótskej metropole 2:0 a zabezpečili si postup do štvrťfinále.

Zo zverejneného stanoviska UEFA nie je jasné, na základe čoho Kúdelu usvedčili z rasizmu. Samotný futbalista sa priznal k vulgárnemu ataku, ale odmietol rasistický podtex. Počas konverzácie s Kamarom na ihrisku si zakrýval ústa, Kamara v jednom z rozhovorov uviedol, že urážku počul jeden z jeho spoluhráčov. "UEFA potrestala hráča Slavie Praha, pána Kúdelu, trestom na desať zápasov v súťažiach UEFA vrátane reprezentačných za jeho rasistické správanie sa," citoval portál iDnes.cz zo stanoviska UEFA. Podľa pravidiel je desaťzápasový dištanc minimálny trest za rasizmus.

V osobitnom prípade z toho istého zápasu DK UEFA potrestala hráča Glasgowa Rangers Kemara Roofea za brutálny faul na brankára Slavie Ondřeja Kolářa štvorzápasovým dištancom. UEFA zároveň udelila Rangers pokutu 9000 eur za nevhodné správanie sa tímu.

Brankár Kolář, ktorý v 61. minúte po faule Roofea v štýle kung-fu utrpel zlomeninu v oblasti čelnej dutiny, duel nedochytal. Domáci útočník dostal za zákrok červenú kartu. "Bol to najhorší faul, ktorý som na vlastné oči videl, a to som už videl mnohé. Pre mňa to bol úder ako v bojových športoch, lenže tam nemajú obuté kopačky a nie sú rozbehnutí v plnej rýchlostí," povedal po zápase tréner Slavie Jindřich Trpišovský. Kolář sa vrátil do brány minulý týždeň v úvodnom štvrťfinálovom dueli proti londýnskemu Arsenalu, po zranení chytá v ochrannej helme a maske.