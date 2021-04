Podľa Grendela to medzi Slovákmi a Maďarmi začína škrípať: Už začal konať!

Dobré slovensko-maďarské vzťahy závisia aj od kvality spolunažívania Slovákov a Maďarov na Slovensku. Nie sú len o priateľských kontaktoch politikov dvoch susedných štátov. Vyhlásil to podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO). Chce do vzťahov vrátiť umiernenosť a rozvahu, "lebo to začína škrípať".

Ak si vzťahy medzi oboma národmi pokazíme, bude to podľa Grendela zodpovednosť každého jednotlivca, ktorý namiesto verejného záujmu uprednostnil niečo iné. Podpredseda NR SR podľa svojich slov cíti zodpovednosť za pokojné spolunažívanie Slovákov a Maďarov. "A keď vidím, že to môže byť ohrozené, považujem za svoju povinnosť konať. Pokúsim sa vrátiť umiernenosť a rozvahu do týchto vôd, lebo to začína škrípať, čo nie je v záujme obyčajných ľudí, ktorí chcú na Slovensku v pokoji žiť, pracovať a podnikať. V týchto dňoch som preto odštartoval sériu rozhovorov na túto tému," napísal na sociálnej sieti s tým, že to vyzerá zmysluplne.

Minister financií a expremiér Igor Matovič (OĽANO) minulý týždeň v piatok 9. apríla rokoval v Budapešti s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom o pomoci Maďarska pri testovaní ruskej vakcíny Sputnik V dovezenej na Slovensko. Prijal ho aj predseda vlády Viktor Orbán. Na rokovaniach ho nesprevádzali zástupcovia slovenskej diplomacie, ale poslanec György Gyimesi (OĽANO).

Gyimesi mal skonštatovať, že neúčasť zástupcu slovenského veľvyslanectva bola predpokladom úspechu rokovaní s maďarskou stranou. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) sa voči takémuto tvrdeniu ohradil. Tiež sa opakovane ohradil voči tvrdeniam Gyimesiho, ktorý jeho a štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa označuje za hungarofóbov.

Gyimesiho kolega z klubu OĽANO Andrej Stančík pre TASR uviedol, že Gyimesi je len jeden poslanec a nemá relevanciu a vplyv, aby zásadne ovplyvnil našu zahraničnú či vnútornú politiku iným smerom, ako určuje programové vyhlásenie vlády alebo strategické dokumenty. Stančík je členom parlamentného zahraničného výboru, ako aj výboru pre európske záležitosti. Na otázku, či by sa okolnosťami cesty Matoviča a Gyimesiho do Budapešti mali zaoberať výbory, reagoval, že zahraničné cesty členov vlády rieši vláda. "Keďže však ide o vec vakcíny, a teda ochrany životy a zdravia, informácie by mal dostať hlavne zdravotnícky výbor," skonštatoval.