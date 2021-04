Bude opäť fungovať praktická výučba v autoškolách? Doležal načrtol svoj plán

Praktická výučba a skúšky v autoškolách by mohli opätovne fungovať. Presadiť to chce minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) na najbližšom zasadnutí pandemickej komisie. Uviedol to na sociálnej sieti.

"Slovensko sa pripravuje na postupné uvoľňovanie opatrení a čiastočný návrat do života. Som presvedčený, že autoškoly dokážu garantovať dodržiavanie všetkých bezpečnostných nariadení a mohli by sme ich pri presne stanovených pravidlách otvoriť," zdôraznil Doležal. Práve preto sa bude podľa vlastných slov snažiť na pandemickej komisii presadiť riešenie, aby sa autoškoly mohli znova vrátiť k jazdám aj skúškam.