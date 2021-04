Novinka v Skalici: Nemocnica začala testovať PCR testami zo slín

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Skalica poskytuje od stredy záujemcom možnosť overiť si pozitivitu na SARS CoV-2 prostredníctvom RT-PCR testu zo slín. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel Martina Pavliková.

Testovanie zo slín je vhodnejšie najmä pre deti, seniorov, citlivé osoby a ľudí s hendikepom. Benefitom v prípade pozitívneho výsledku PCR zo slín je informácia, či ide o britskú mutáciu nového koronavírusu. Pri odbere zo slín postačí, aby testovaný niekoľkokrát zakašlal do rúška, v ústach nazhromaždil väčšie množstvo slín, ktoré vypľuje do lievika. Ten je naskrutkovaný na skúmavke. Pred testovaním sa pacientom odporúča desať minút nejesť, nepiť, nefajčiť, nežuť žuvačku, neumývať si zuby a nepoužívať ústnu vodu. "Testovanie PCR zo slín je nielen príjemnejšie, ale aj cenovo porovnateľné s klasickým PCR testom výterom z nosohltana," uviedol riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.

Výsledok vyšetrenia pacient dostane do 48 hodín, a to formou mailu a SMS kódu na jeho otvorenie. "Záujemcovia sa objednávajú cez rezervačný systém ambulantných vyšetrení MaPa, a to online prostredníctvom odkazu mapa.nspskalica.sk, telefonicky, prípadne osobne v klientskom centre. Odbery zo slín sú vykonávané v stredu v mobilnej odberovej jednotke od 10.00 do 11.00 h," doplnila Pavliková.