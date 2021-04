Priznanie Karlosa Vémolu o jeho výplate: Tá suma vám vyrazí dych!

Český MMA bojovník Karlos Vémola (35) je tvárou domácej scény zmiešaných bojových umení. A podľa toho vyzerá aj jeho výplata. Terminátor prezradil, koľko zarába.

Karlos Vémola. Meno, ktoré poznajú nielen zarytí priaznivci MMA. Zo športovej sféry presahuje aj do celebritnej. Má vlastnú talkšou, bol u prezidenta na českom hrade, má vlastnú značku oblečenia, parfém, vydáva knihy.

Bojoval v najprestížnejšej organizácii UFC. Držal opasok šampióna strednej váhy organizácie OKTAGON MMA. O ten kuriózne prišiel, napriek tomu, že neprehral.

Pred titulovou obhajobou s Milanom Ďatelinkom nenavážil o 600 gramov. Pravidlá hovoria jasne a tak "Terminátor" prišiel o svoj pás šampióna. Mimochodom, Ďatelinku "uškrtil" po 132 sekundách od začiatku zápasu.

Za sebou má sériu štyroch víťazstiev. Promotéri sa vyjadrili jasne, na česko-slovenskej scéne nie je súper, ktorý by mu v strednej váhe mohol konkurovať. A tak sa o titul stretne s niekým zo zahraničia. Pravdepodobne sa predstaví znova na letnom turnaji na Štvanici.

V podcaste iSportu prehovoril Karlos Vémola otvorene o svojej výplate. „Poviem to takto. Keď som začínal zápasiť, tak to bolo v tisícoch. Keď som sa trochu vypracoval, tak to bolo v desaťtisícoch. Keď som prišiel do Čiech, tak to bolo v státisícoch. Dnes sa už bavíme o miliónoch. Myslím si, že to ide priamo úmerne nahor a tak, ako by to malo ísť."

Jeho výplata sa pohybuje v miliónoch českých korún. Pre "Terminátora" je to však potrebné, pretože sa netají svojím luxusným životným štýlom. Vo svojom dome chová levicu Elsu, krokodíly či vzácne ryby.