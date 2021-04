Minister zdravotníctva o zmluve k Sputniku V: Prečo ju nemôžu zverejniť?!

Zverejnenie zmluvy k vakcíne Sputnik V sa podrobí právnej analýze. Jej výsledky by mali byť známe čoskoro.

V stredu to po rokovaní vlády povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Zmluva nebola podľa jeho slov zverejnená pre doložku, ktorá to neumožňuje. Jej zverejnenie si vyžaduje povolenie druhej strany.

Uviedol tiež, že je už pripravená zásielka týchto vakcín určených na testovanie šarží, ktorá má smerovať do Maďarska. Oficiálnu žiadosť na prevoz vakcín by mohol Lengvarský podpísať ešte v stredu. Podľa šéfa rezortu budú výsledky testovania smerodajné v ďalšom rozhodovaní. Lengvarský ráta aj s možnosťou, že Európska lieková agentúra (EMA) odobrí používanie vakcíny Sputnik V v blízkej dobe. Za dôležité však minister zdravotníctva považuje to, aby vakcína na Slovensku bola. Pripomenul, že o očkovanie ňou má záujem veľké množstvo ľudí. Lengvarský tiež uviedol, že aktuálne je úlohou "spraviť podrobnú analýzu celého systému tak, aby vláda bola informovaná o ďalších riešeniach".

Používanie vakcíny Lengvarský odobrí vtedy, keď bude odborníkmi, ale aj vnútorne presvedčený o jej bezpečnosti. O vakcíne sa chce rozprávať s kompetentnými nielen na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR, ale aj so šéfkou Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzanou Baťovou.

To, či prípadne vakcínu poslať späť do Ruska, podľa ministra témou na vláde nebolo. Nekomentoval, či je zmluva iba v prospech výrobcu Sputnika V. Predpokladá, že ďalšia dodávka týchto vakcín na Slovensko neprišla z dôvodu, že sa očkovacia látka ešte nevyužíva. Povolenie, ktoré bolo k Sputniku vydané, podliehalo podľa Lengvarského schváleniu v laboratóriách. Doplnil, že v stredu zasadá pandemická komisia, kde sa bude hovoriť o možných uvoľňovaniach opatrení. Zaoberať sa jej členovia budú aj otázkou pokračovania celoplošného testovania. Dodal, že sa so SK8 dohodli, že ministerstvo finančne podporí mobilné očkovacie tímy. Rovnako považuje za vhodné, aby sa posilnila očkovacia kampaň.