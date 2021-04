Blanár kritizuje Matovičovu cestu do Maďarska: Odhaľuje sa skrytý diktátor v ňom

Minister financií a expremiér Igor Matovič (OĽANO) rozdúchava veľkomaďarské vášne, poslanca Národnej rady (NR) SR Györgyho Gyimesiho (OĽANO) povýšil na zástupcu slovenskej diplomacie v Maďarsku.

Vyhlásil to podpredseda Národnej rady (NR) SR a Smeru-SD Juraj Blanár v súvislosti so zahraničnou cestou expremiéra do Budapešti, kde rokoval o vakcíne Sputnik V aj s tamojším premiérom Viktorom Orbánom. Stretnutia sa nezúčastnili zástupcovia slovenskej diplomacie, ale poslanec Gyimesi. Blanár hovorí o nebezpečných hrách Matoviča.

"Keď už musel opustiť svoju premiérsku stoličku, tak stále pokračuje ďalej, tentoraz v rozdúchavaní veľkomaďarských vášní. Po tom, ako stratil dôveru a nikdy už nebude môcť byť v živote premiérom, tak za každú cenu bude pre obhajovanie svojich krokov využívať čokoľvek. Aj maďarskú kartu," skonštatoval Blanár. Matovič podľa neho využil aj "neznámeho poslanca OĽANO Gyimesiho".

Podpredseda parlamentu hovorí, že Gyimesi sníva o formovaní modernej maďarskej národnej identity aj u občanov na juhu Slovenska. "Ospevuje maďarské zjednotenie a národné vedomie, no na našom území. A to všetko s vedomím a podporou Matoviča v rozpore so všetkými diplomatickými pravidlami," poznamenal.

Blanár podčiarkol dôležitosť dobrých susedských vzťahoch a potrebu pracovať na nich s rešpektom k všetkým príslušníkom národnostných menšín na našom území. "Odmietam preto tieto nebezpečné hry Igora Matoviča," uzavrel s tým, že pri Matovičovi sa čoraz viac odhaľuje skrytý diktátor v ňom.