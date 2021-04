Martin Klinčúch sa do seriálu Pán profesor dostal vtipnou náhodou: Z Maštalíra mal stres

Hviezda mladého herca Martina Klinčúcha (19) naplno zažiarila v tomto roku a mnohí talentovanému mladíkovi predpovedajú veľkú budúcnosť. Po seriáli Pán profesor prišla ponuka do šou Tvoja tvár znie povedome, kde podáva perfektné spevácke aj tanečné výkony.

Už ako stredoškolák sa náhodou dostal do seriálu Pán profesor. „Tento príbeh je veľmi vtipný a nikto mi ho neverí. Sedel som v kaviarni s mojou spolužiačkou a všimla si ma tam kastingová režisérka Terezka Libovičová. Pozerala na mňa a mne to bolo čudné, prečo sa na mňa tá pani díva. Keď kamoška odišla na toaletu, tak si ku mne prisadla a povedala mi, že by som sa jej hodil na postavu do seriálu. Samozrejme vôbec netušila, že som študent herectva. Potom som išiel na kasting a za dva týždne mi zavolali, že ma vybrali,“ spomína.

Bola to jeho prvá skúsenosť s kamerou a hneď po boku veľkej hviezdy Tomáša Maštalíra. „Mal som neuveriteľný rešpekt a veľké očakávania. Myslím si, že každý kto začína a postaví sa na pľaci vedľa národnej hviezdy to nemôže brať na ľahkú váhu. Mal som teda veľký stres, ale Tomáš je perfektný kolega, ktorý mi veľmi pomohol, čo sa týka pocitu a hereckých vecí.“

