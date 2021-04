Po postupe Paríža v Lige majstrov striekalo šampanské: Bujaré oslavy v kabíne

Futbalisti Paríža Saint-Germain vyradili Bayern Mníchov a postúpili do semifinále Ligy majstrov. V šatni vypukli bujaré oslavy.

Francúzsky klub PSG prehral (0:1) na domácom štadióne s Bayernom. Napriek tomu postúpil v Lige majstrov medzi štyri najlepšie kluby, pretože v úvodnom zápase zvíťazil (3:2) na ihrisku nemeckého klubu. Pohárová matematika je neúprosná a po zápase mohli vypuknúť obrovské oslavy.

Najväčšia párty začala v šatni PSG. Všade striekalo šampanské, futbalisti spievali a tancovali. Nekonečná radosť po postupe do semifinále Ligy majstrov.