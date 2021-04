Trpké víťazstvo Bayernu, Parížu vyšiel revanš za lisabonské finále

Víťazstvo v jubilejnom 100. zápase vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov malo pre futbalistov Bayernu Mníchov trpkú príchuť. Nemecký tím sa stal prvým obhajcom trofeje, ktorý stroskotal na neúspešnom finalistovi z minulej sezóny.

Paríž St. Germain postúpil do semifinále napriek domácej prehre 0:1, v úvodnom štvrťfinálovom dueli totiž triumfoval v Mníchove 3:2.

Parížanom vyšiel revanš za vlaňajšie lisabonské finále, hoci viac ako tri polčasy hrali bez svojho kapitána a piliera obrany Marquinhosa. V Alianz aréne utrpel zranenie slabín a musel ísť dole z ihriska krátko po tom, ako zvýšil na 2:0. Francúzsky šampión sa dokázal vyrovnať aj s absenciou štítového stredopoliara Marca Verrattiho, ktorý mal pozitívny test na koronavírus a nemohol nastúpiť ani v jednom dueli.

Tréner PSG Mauricio Pochettino po postupe medzi elitné kvarteto vyzdvihol koncentrovaný výkon celého tímu. "Hráči si zaslúžia veľké uznanie. Vyradiť obhajcu trofeje a postúpiť do semifinále, to je veľká vec. Bol to fantastický zápas, počas ktorého som cítil ten správny adrenalín. Liga majstrov je najprestížnejšia klubová futbalová súťaž a je prirodzene, že som bol nervózny. Navonok som sa snažil pôsobiť pokojným dojmom, no v mojom vnútri to vrelo. Chcel by som sa o tento úspech podeliť so všetkými - s hráčmi, realizačným tímom, prezidentom klubu i športovým riaditeľom," uviedol argentínsky kormidelník pre akreditované médiá.

Motorom parížskej ofenzívy bol Neymar. V úvodnom zápase na pôde Bayernu prihral na prvé dva góly. V domácej odvete mal veľkú smolu, keď v prvom polčase trafil trikrát žrď. Aj v druhom dejstve hýril aktivitou a chýbali mu iba centimetre, aby v páde stihol usmerniť prihrávku Angela Di Mariu v bezprostrednej blízkosti do úplne prázdnej bránky.

"Neymar potvrdil, že má veľký talent. Bol pri zrode všetkých nebezpečných útočných akcií Paríža, je veľmi silný v súbojoch jeden proti jedného," pochválil Brazílčana technický pozorovateľ UEFA Patrick Vieira.

Neymar si za svoj výkon v Parku princov vyslúžil ocenenie pre Hráča zápasu. Po záverečnom hvizde neskrýval emócie. "Som veľmi šťastný. Dokázali sme uspieť proti veľkému mužstvu a vyradiť úradujúceho európskeho šampióna. Škoda domácej prehry 0:1 a množstva nevyužitých šancí, no sme v semifinále Ligy majstrov a to je to najdôležitejšie. Naše ambície sú ešte vyššie. Na ihrisku tvoríme naozajstný tím, všetci kráčame za spoločným cieľom."

Paríž si v semifinále zmeria sily s Manchestrom City alebo Borussiou Dortmund.

Bayern sa musel zaobísť bez poľského kanoniera Roberta Lewandowského, ktorý utrpel v zápase kvalifikácie MS 2022 proti Andorre zranenie kolena. Pre pozitívny test na koronavírus nebol k dispozícii ani Serge Gnabry. Na hrote útoku nahradil Lewandowského bývalý hráč Paríža Eric Maxim Choupo-Moting, ktorý skóroval v oboch štvrťfinále. Bayern však potreboval, aby sa ku Kamerunčanovi pridali aj ďalší.

V odvete robil v obrane Paríža vietor Leroy Sane, no ani jeho krídelné prieniky nepriniesli druhý gól. "V záverečnej tridsaťminútovke jednotlivých zápasov sa zvyčajne ukáže kvalita nášho tímu. V odvete proti Parížu sme však v závere nedokázali zasadiť súperovi posledný úder. Nebyť tretieho inkasovaného gólu v prvom dueli, mohli sme sa tešiť z postupu. Na keby sa však vo futbale nehrá. Musíme to akceptovať a zablahoželať Parížu k postupu. V útoku ukázal obrovskú silu," priznal tréner Bavorov Hansi Fiick.

Podľa brankára a kapitána Bayernu Manuela Neuera bol kľúčový výsledok úvodného zápasu. "O našom vypadnutí zo súťaže sa nerozhodlo v Paríži. Doma sme mali uhrať lepší výsledok, zahodili sme však veľa šancí a súper nás za to potrestal. Je to frustrujúce. Dali sme do toho všetko, no proti špičkovému európskemu tímu to na postup do semifinále nestačilo."