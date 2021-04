Ďalšia krajina otvára svoje hranice: Dovolenka len pre zaočkovaných turistov

Izrael oznámil, že krajinu v máji opätovne otvorí pre očkovaných turistov.

Hranice pre väčšinu zahraničných návštevníkov krajina v súvislosti s pandémiou koronavírusu uzavrela viac ako pred rokom. Ministerstvo turizmu uviedlo, že obmedzený počet turistických skupín bude môcť do Izraela prichádzať od 23. mája. Individuálni zahraniční turisti budú môcť krajinu navštíviť neskôr. Všetci zahraniční turisti vstupujúci do krajiny budú testovaní na koronavírus pred odletom a budú musieť predložiť sérologické testy, aby preukázali, že dostali vakcínu proti ochoreniu COVID-19.

Pandémia koronavírusu spôsobila Izraelu veľké ekonomické škody. V posledných mesiacoch však uskutočnil veľmi úspešný program vakcinácie, ktorý umožnil znovuotvorenie väčšiny sektorov hospodárstva. Odvetvie turizmu, ktoré môže poskytovať služby iba domácim turistom, je však naďalej poškodzované.

„Po otvorení ekonomiky nastal čas na povolenie turizmu opatrným a vopred premysleným spôsobom," uviedol minister zdravotníctva Juli Edelstein v spoločnom vyhlásení s rezortom turizmu. Jossi Fattal, šéf Izraelskej asociácie cestovných kancelárií, rozhodnutie privítal, no poznamenal, že „spôsob, akým sa to robí, je znepokojujúci". Asociácia podľa neho nerozumie, prečo to majú ľahšie vakcinovaní Izraelčania ako turisti, ktorí dostali rovnakú očkovaciu látku. Zároveň vyzval Izrael, aby prijal medzinárodné štandardy pre uznávanie vakcinácie.