Tieto vitamíny sú najdôležitejšie v prevencii COVID 19. Ako správne užívať a ušetriť pri nákupe?

V období, keď sme vystavení vírusom a infekciám je podpora imunity mimoriadne dôležitá. Tieto tri doplnky výživy sú najviac odporúčané v súvislosti s prevenciou covid19.

Vitamín D

Má veľké množstvo funkcií v ľudskom tele. Za normálnych okolností sa vitamín D tvorí v koži pôsobením slnečného žiarenia. Tento vitamín existuje v dvoch formách D2 a D3. U človeka sa pomocou UV žiarenia dopadajúceho na pokožku syntetizuje vitamín D3, preto je D3 tá najprirodzenejšia forma tohoto vitamínu. Ľudia nevytvárajú vitamín D2 a väčšina rýb, ako sú losos, makrela ,obsahuje vitamín D3. Príjem vitamínu D z potravy predstavuje len 5 až 10 % celkovej priemernej dennej dávky. Preto jeho užívanie v doplnkoch výživy nemusí byť rozhodne na škodu.

Posilňuje imunitný systém. ( v súčasnosti sa jeho pravidelné užívanie odporúča aj v súvislosti s ochorením na nový koronavírus, pre jeho schopnosť zmierniť priebeh ochorenia. U pacientov s COVID-19, ktorí mali adekvátnu hladinu vitamínu D, bolo o 51,5 percent nižšie riziko úmrtia na túto chorobu a výrazne znížené riziko komplikácií. Taktiež zvyšuje odolnosť voči iným druhom vírusových ochorení napríklad chrípke typu A.

Zinok

Zinok je stopový prvok, ktorý sa nachádza v niektorých potravinách a pomáha správnej funkcii imunitného systému. Zinok zohráva dôležitú úlohu v imunitnom systéme a jeho užívanie a dostatočný príjem je pre podporu imunity u mimoriadne užitočný. Je súčasťou takmer stovky enzýmov a tiež hormónov, bez ktorých sa nevyvíjajú a nedozrievajú T-lymfocity, biele krvinky, tvoriace základ imunitného systému, ktoré sú zodpovedné za ochranu organizmu proti choroboplodným zárodkom a vlastným bunkám, už napadnutým ochorením. T-lymfocity ničia škodlivé baktérie a vírusy v organizme. Zinok ovplyvňuje viacero aspektov imunitného systému. Je rozhodujúci pre normálny vývoj a funkciu buniek sprostredkujúcich vnútornú imunitu.

Vitamín C

Kyselinu askorbovú známejší pod názvom Vitamín C pozná asi každý z nás, je to veľmi vzácny vitamín keďže si ho nedokáže ľudský organizmus na rozdiel od zvierat a rastlín vytvoriť sám. Vitamín C je nevyhnutný pre udržanie celkového zdravia. Je výživou pre bunky a cievy. Pôsobí ako veľmi silný antioxidant, ktorý pôsobí pozitívne takmer na každý orgán či bunku nášho tela. Tento esenciálny vitamín má obrovský účinok na antivírusovú aktivitu a zlepšovaní celkovej imunity. Pri zmenách teplôt chráni naše telo pred náchylnosťou k ochoreniu, pretože výrazne spravuje funkciu imunitného systému.

