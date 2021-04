Z muža sa na prvom rande vykľul chladnokrvný vrah! Otrasné, čo urobil s telom obete

Prípad, ktorý otriasol aj políciou! Muž (25) brutálne zavraždil dievča, s ktorým bol rande a ukryl jej telo v šatníku.

Portál The Sun informuje, že podozrivý Brazílčan si neskôr najal robotníkov, ktorí mali skriňu aj s mŕtvolou odviesť a vyhodiť pri ceste. Zavraždená sa volala Gisele da Costa Santos († 26) a spoznala sa s ním cez internet. Polícia muža, pôvodom z brazílskeho štátu Alagoas, uväznila, keď im o prípade dal echo anonym. Vrah sa k činu neskôr priznal.

Telo Gisele bolo nájdené pri ceste, mala zviazané ruky a nohy. Neskôr sa ukázalo, že keď sa v byte podozrivého objavili policajti, muž práve doma vítal inú ženu, o ktorej sa domnievali, že by mohla byť jeho ďalšou plánovanou obeťou.

Muž († 40) bol nezvestný celých 5 rokov: Hrôzostrašné ukončenie pátrania, z ktorého vám príde zle

Policajti získali záznam z bezpečnostnej kamery z bytového domu podozrivého, ktorý muža usvedčil. Na videu je vidieť, ako muž nakladá šatník s mŕtvym telom obete na zadnú časť nákladného auta. Po vražde obeť zviazal provizórnymi povrazmi z nastrihaných kusov látky a telo ukryl.

Potom si najal sťahovákov, aby starý šatník odniesli a vyhodili ho pri hlavnej ceste vedúcej z obce. Muži, ktorých si na túto prácu najal popreli akúkoľvek vedomosť o trestnom čine. Podľa výpovede zadržaného to bolo prvýkrát, čo sa s Gisele stretol osobne, predtým si len písali online.

„Podozrivý tvrdí, že šlo o nehodu. Povedal, že dievča v jeho telefóne našlo nejaké správy a podľa neho začala žiarliť. Došlo k hádke a on ju strčil. Dievča spadlo na zem a udrelo si hlavu," uviedol policajt. Muž tvrdil, že to bolo ich prvé rande, ale vraj sa mu to dievča nepáčilo. Na otázku, prečo nezavolal záchranku, mlčal. Policajti tiež našli v jeho byte nastrihané kusy oblečenia a mobilný telefón obete.