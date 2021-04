Postupová radosť v Paríži: PSG vyradil obhajcov z Mníchova, do semifinále aj Chelsea

Futbalisti Paríža St. Germain vyradili obhajcu trofeje Bayern Mníchov a postúpili do semifinále Ligy majstrov.

V utorňajšej štvrťfinálovej odvete síce prehrali doma 0:1, ale v prvom zápase na pôde súpera uspeli 3:2. Medzi elitné kvarteto sa prebojovala aj londýnska Chelsea, ktorej v Seville stačila prehra s FC Porto 0:1 po úvodnom víťazstve 2:0.

Parížania sa museli zaobísť bez kapitána Marquinhosa, stopéra vyradilo zranenie, ktoré utrpel krátko po góle do siete Bayernu v úvodnom dueli. Chýbal im aj stredopoliar Marco Verratti, zdravotné problémy však preriedili aj káder Mníchovčanov. Nemohli sa spoliehať na kanoniera Roberta Lewandowského, krídelníka Sergea Gnabryho či stredopoliara Leona Goretzku. V základnej zostave dostal na hrote útoku znova priestor Eric Maxim Choupo-Moting a nastúpil aj ďalší bývalý hráč PSG Kingsley Coman, ktorý vo finále predchádzajúcej sezóny rozhodol o triumfe Bayernu. Trenčiansky brankár sa poriadne prerátal: Za tento gól sa bude ešte dlho hanbiť

Hostia odštartovali vysokým napádaním, na druhej strane od začiatku hrozil dvojgólový strelec z minulého týždňa Kylian Mbappe. Už v 3. minúte unikol súperovej obrane na pravej strane šestnástky a krížnou strelou tesne minul bránku Manuela Neuera. Stav dvojzápasu velil obhajcovi trofeje útočiť, no spočiatku sa mu nedarilo trápiť domácu obranu. Až po vyše dvadsiatich minútach hry si Sane urobil priestor narážačkou s Choupom-Motingom, strelou spoza šestnástky netrafil priestor troch žrdí. V 28. minúte zohrali domáci rýchlu kontru, po prieniku Mbappeho sa k lopte dostal Neymar, ktorého vychytal Neuer. Onedlho sa mikrosúboj zopakoval, Neymar sa uvoľnil na hranici šestnástky a jeho strelu vyškriabal Neuer na žrď. V 37. minúte sa brazílsky útočník zbavil Comana a z podobnej vzdialenosti zvolil technické zakončenie. Nemecký brankár bol tentoraz bez šance, ale loptu zastavilo brvno. Konštrukcia bránky pokazila Neymarovi gólovú radosť aj do tretice, keď do nej namieril v čistej príležitosti po prihrávke Mbappeho. Vzápätí už Paríž pykal, po akcii z ľavej strany si ešte Keylor Navas poradil s pokusom Davida Alabu, no lopta sa odrazila do hry a Choupo-Moting bol v dorážke dôraznejší než brániaci Presnel Kimpembe - 0:1. Choupo-Moting skóroval do siete svojho bývalého klubu aj pred týždňom a Bayern mohol do prestávky pridať aj druhý zásah. Navas zlikvidoval ďalekonosnú strelu Alabu a v nadstavenom čase prvého dejstva zneškodnil tiež šancu Saneho.

Po zmene strán vystrašil domácich Alaba, ktorého strela spoza šestnástky presvišťala kúsok od ľavej žrde Navasovej bránky. Neymar chcel zlomiť svoje strelecké prekliate a nepoľavoval v aktivite, halfvolej poslal tesne nad brvno a zakrátko mu chýbali iba centimetre, aby v páde stihol usmerniť prihrávku Angela Di Mariu v bezprostrednej blízkosti do úplne prázdnej bránky. Druhý gól stále potreboval Bayern, Sane našiel Thomasa Müllera a jeho šancu včasným vybehnutím zmaril Navas. Hosťom dochádzal čas a domácim sa otváral priestor na protiútoky, gól Mbappeho po jednom z nich neplatil pre odpískaný ofsajd. Osud finálovej reprízy z vlaňajška bol otvorený do konca, Saneho krížna strela v 83. minúte nepreklopila misky váh v prospech Bayernu. Paríž si v semifinále zmeria sily s Manchestrom City alebo Borussiou Dortmund.

Chelsea a Porto sa opäť stretli na neutrálnej pôde v Španielsku. Londýnčania mali náskok 2:0 a opäť sa spoliehali na organizovanú defenzívu, ale vypracovali si aj prvú šancu odvety. Strelu Masona Mounta zblokoval na roh Chancel Mbemba. Na opačnom konci ponúkol brankár Edouard Mendy nepresnou rozohrávkou príležitosť na otvorenie skóre Jesusovi Coronovi, do jeho zakončenia vložil nohu Jorginho. Ináč boli brankári bez práce, Porto síce kontrolovalo loptu, ale Chelsea to vyhovovalo a držala súpera v bezpečnej vzdialenosti. Po viac než polhodine hry vyťažilo Porto z držania lopty šancu, Corona si spracoval vysoký nákop a obtočil sa okolo Bena Chilwella, ale zoči-voči Mendymu vypálil vysoko nad a do kabín sa išlo za bezgólového stavu. V druhom polčase mali veľkú možnosť aj Londýnčania, Christian Pulišič nedokázal nasmerovať center Chilwella do priestoru troch žrdí. Chelsea sa však napriek tomu mohla cítiť komfortne, naďalej púšťala protivníka iba do ojedinelých príležitostí. Jednu takú vytvorili Otavio a Corona na prvom krídle, po centri sa pred bránkou objavil osamotený striedajúci hráč Mehdi Taremi, jeho hlavička nebola dostatočná prudká a Mendy si pripísal zákrok. Chelsea prišla o čisté konto v nadstavenom čase, keď sa parádnymi nožničkami presadil práve Taremi, ale o postup už nie. V najlepšej štvorke si počká na úspešného z dua Real Madrid a FC Liverpool.



odvety štvrťfinále Ligy majstrov 2020/2021:

Paríž St. Germain - Bayern Mníchov 0:1 (0:1)

Gól: 41. Choupo-Moting. Rozhodoval: Orsato (Tal.), ŽK: Dagba, Herrera - Alaba, Müller

PSG: Navas - Dagba, Pereira, Kimpembe, Diallo (58. Bakker) - Gueye, Paredes - Di Maria (88. Herrera), Neymar, Draxler (73. Kean) - Mbappe

Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies (71. Musiala) - Kimmich, Alaba - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting (85. Martinez)

/prvý zápas: 3:2, PSG postúpil do semifinále/

Gól: 90.+4 Taremi. Rozhodoval: Turpin (Fr.), ŽK: Oliveira, Corona, Pepe, Diaz, Taremi (všetci Porto)Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Silva, Rüdiger - James, Jorginho, Kante, Chilwell - Mount (86. Ziyech), Havertz (90.+2 Giroud), PulišičPorto: Marchesin - Manafa (75. Nanu), Pepe, Mbema, Sanusi - Grujič (63. Taremi), Uribe, Oliveira (84. Vieira) - Corona (75. Diaz), Marega (75. Evanilson), Otavio/hralo sa v Seville, prvý zápas: 2:0, Chelsea postúpila do semifinále/