Simona Salátová je známa stand up komička, ktorá tentokrát zasadne do kresla v súťažno-zábavnej relácii Čo ja viem. A hoci to pre ňu nebude premiéra, po prvý krát si zasúťaží proti svojmu partnerovi Teodorovi Firstovi, ktorému nik nepovie inak ako Joe Trendy. Ako ich zápolenie dopadne, sa dozviete v piatok o 20.30 na Jednotke, vy sa však zaručene zabavte na našom videu, v ktorom dvojica odhalí čo-to aj zo svojho súkromia.