Škole v Chorvátskom Grobe spôsobila víchrica škodu za vyše 500-tisíc €: Zábery skazy! Čo bude s vyučovaním?

Samá skaza! Základnú školu Javorová alej v Chorvátskom Grobe poriadne potrápil silný nárazový vietor.

Nebezpečnú situáciu spôsobila víchrica, keď odtrhla veľkú časť strechy, pričom poškodila aj fasádu škôlky, ktorá stojí hneď vedľa. Silný vietor obrátil Bratislavský samosprávny kraj hore nohami. Hasiči do utorkového rána vykonali až 22 výjazdov.

Nepríjemný problém musí riešiť obec Chorvátsky Grob. „V pondelok večer mi volali rodičia, ktorí bývajú v okolí, že pravdepodobne odtrhlo strechu materskej školy,“ povedala Silvia Hikkerová, riaditeľka ZŠ Javorová alej. Z fotiek však následne usúdili, že ide o strechu základnej školy, ktorá je hneď vedľa škôlky. Strecha sa odtrhla zo severnej strany a letela cez areál. Šťastie v nešťastí je však fakt, že nakoľko sa to odohralo v nočných hodinách, nikto sa nezranil. „Z radosti, že sa decká vrátili do škôl, nám zostali oči pre plač.“ Kompletne poškodený je krov, latovanie a celá strecha musí ísť pravdepodobne dole.

Zasiahlo to aj bleskozvody a narušená je i fasáda. Náklady na opravu sa podľa odhadu riaditeľky Hikkerovej vyšplhajú do astronomickej sumy 500- až 700-tisíc eur. „O túto udalosť sa už zaujímalo aj ministerstvo školstva. Celá budova je našťastie poistená,“ povedala starostka obce Chorvátsky Grob Vladimíra Vydrová. Dobrou správou je tiež, že strecha od firmy NEUschwendtner je ešte stále v záruke, a to do 22. apríla tohto roku. Vedenie obce nečakalo s požiadavkou na akútnu reklamáciu.

Oslovená spoločnosť sa k nepríjemnosti s ich strechou pre Nový Čas vyjadrila stroho: „Situáciu sledujeme, sme v kontakte s obcou Chorvátsky Grob.“ Ako to však teraz bude s výučbou? Riaditeľka Hikkerová vysvetľuje, že sa deti vrátia do školy až po tom, ako sa uistí, že je to pre ne bezpečné.

Hasiči sa obracali

Veľká časť výjazdov sa v hlavnom meste týkala najmä odstraňovania popadaných drevín z cestných komunikácií. Vietor nešetril ani elektrické vedenia a následky silnej víchrice si odnieslo aj množstvo zaparkovaných vozidiel. „V súvislosti so silným vetrom, ktorý sa momentálne vyskytuje najmä na západnom Slovensku, uskutočnili hasiči od 18. hod. celkovo 22 výjazdov,“ tvrdí hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová s tým, že na mnohých miestach hasiči stále zasahujú a očakávajú nárast počtu výjazdov.

Polícia zase informovala, že ľahké zranenie utrpela aj vodička na križovatke Einsteinova a Dolnozemská, keď v dôsledku vetra prišlo k pádu stromu na auto. Počasie ďalej spôsobilo problém aj vo vozovni Jurajov dvor, kde bola poškodená brána. Táto komplikácia znemožnila výjazd električiek. „K pádu stromu a následnému poškodeniu motorového vozidla došlo tiež v druhom Bratislavskom okrese, kde na jednom z parkovísk, na ulici Na križovatkách padol hrubší konár na zaparkované motorové vozidlo,“ informuje polícia. V tomto prípade však našťastie neprišlo k žiadnemu zraneniu.