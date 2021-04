Premiér Babiš v problémoch: Komunistická strana je pripravená hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde

Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) ukončila toleranciu menšinovej vlády Andreja Babiša. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz, ktorému to potvrdil predseda komunistov Vojtěch Filip.

Ďalšiu spoluprácu s Babišovým hnutím ANO vylúčil. Ústredný výbor KSČM odhlasoval ukončenie tolerancie vlády už pred týždňom. Komunisti prestali s toleranciou súčasnej českej vlády po utorkovom stretnutí s hnutím ANO. Prekážalo im hlavne nedodržanie niekoľkých dohôd, o ktoré sa opierala pôvodná dohoda o tolerancii.

„Posúdili sme návrhy z minulého týždňa a zhodli sme sa na tom, že hnutie ANO nemôže garantovať založenie banky v rukách štátu. A dnes pri hlasovaní nepodporilo náš návrh na preradenie zákonníka práce v treťom čítaní. To bol pre nás zásadný signál, že dôveryhodnosť partnera pre nás skončila, a preto sme tú dohodu vypovedali,“ uviedol Filip. Podľa neho hnutie ANO neplnilo zhruba 40 percent dohôd.

Babiš sa ešte pred rozhodnutím KSČM pre televíziu Nova vyjadril, že podľa jeho názoru hnutie ANO tolerančnú dohodu plnilo. Podľa neho je dôvod v situácii vo vnútri KSČM, ktorá si bude čoskoro voliť nového predsedu. Ako uvádza TN.cz, komunisti sú dokonca pripravení hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. To však len v prípade, ak by to vyvolala niektorá z opozičných strán.