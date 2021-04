Problémov so splácaním pribúda: Kedy sa oplatí refinancovať úver?

Máte problémy so svojím úverom?

Odklad splátok bez negatívneho zápisu v úverovom registri v rámci opatrenia lex korona sa skončil v marci. Banky začali od apríla opätovne zaznamenávať, ak niekto nie je schopný pôžičku splácať, čo klientovi zhoršuje pozíciu pri prípadnom novom úvere, či novej výške splátok. Odborníci radia: refinancujte si svoje úvery, je to výhodnejšie a pomôže vám to.

V domácnostiach, ktoré si na jar odkladali splátky, klesol v prvých mesiacoch podľa NBS príjem v priemere o 630 eur. Domácnosti si vtedy odložili 51-tisíc úverov na bývanie, 61-tisíc spotrebných a štyritisíc ostatných pôžičiek. Problémy so splácaním po ukončení odkladu sa objavujú pri 4,2 % úverov na bývanie a 13,9 % spotrebiteľských úverov. Európska centrálna banka odporúča takýmto ľuďom refinancovanie ich úverov.

„A to hlavne domácnostiam, ktoré majú viac úverov a refinancovaním ich môžu zlúčiť do jedného s výhodnejšími podmienkami. Aj malý rozdiel v úroku môže priniesť výraznú úsporu,“ zdôrazňuje Lýdia Žáčková z Poštovej banky. O čo vlastne ide? V podstate o to, aby ste si súčasný úver v jednej banke nahradili iným, novým, v banke č. 2.