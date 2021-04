Historický úspech slovenských futsalistov: Prvýkrát postúpili na veľký turnaj!

Slovenská futsalová reprezentácia si prvýkrát v histórii zahrá na európskom šampionáte. Priamy postup z druhého miesta 3. kvalifikačnej skupiny si zaistila utorkovým víťazstvom 4:0 na palubovke Moldavska.

V Ciorescu strelil dva góly hostí Gabriel Rick, o ďalšie zásahy sa postarali Dušan Rafaj a Martin Směřička.

Kontinentálny šampionát sa bude konať 19. januára - 6. februára 2022 v holandských mestách Amsterdam a Groningen. Slovákov čaká na záverečnom turnaji MS, resp. ME premiérové vystúpenie. Víťazom 3. skupiny sa minulý štvrtok vďaka remíze 1:1 v Leviciach stal Azerbajdžan, ktorý nastúpi v stredu o 17.00 SELČ v Baku proti Grékom.

Na ME postúpi okrem ôsmich víťazov skupín aj šesť najlepších tímov z druhých miest, medzi ktoré sa so ziskom 11 bodov dostalo aj Slovensko. Dva najhoršie tímy z druhých priečok odohrajú baráž o zostávajúcu šestnástu miestenku (14.-17. novembra 2021). Holandsko ako organizátor šampionátu má istú účasť.



kvalifikácia ME 2022 vo futsale - 3. skupina

Ciorescu

Moldavsko - SLOVENSKO 0:4 (0:1)

Góly: 27. a 39. Rick (druhý z pen.), 6. Rafaj, 25. Směřička. Rozhodovali: Peronová - Colombin (obaja Tal.), Bugenko (Mold.), ŽK: Tacot, Chitoroagi, Nicolaiciuc - Rick, ČK: 39. Lascu (Moldavsko)

zostava SR: Karpiak (Herko) - Rick, Kozár, Doša, Drahovský - Rafaj, Serbin, Směřička, Zdráhal, Kyjovský, Zaťovič, Brunovský, Ševčík



zostávajúci program:

streda 14. apríla

Baku

17.00 Azerbajdžan - Grécko



tabuľka:

1. Azerbajdžan 5 4 1 0 18:6 13*

2. SLOVENSKO 6 3 2 1 21:9 11*

3. Moldavsko 6 1 2 3 14:22 5

4. Grécko 5 0 1 4 4:20 1

* - postup na ME