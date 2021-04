Horor v Michalovciach: Adrián skončil v nemocnici, Dávid vo väzbe: Šialený útok motorovou pílou!

Šialený útok motorovou pílou! Po slovnej potýčke na Adriána z obce Trhovište (okr. Michalovce) a jeho kamarátov zaútočil 30-ročný Michalovčan Dávid s naštartovanou motorovou pílou.

Keďže Adrián v šoku nestihol utiecť, proti agresorovi sa postavil s drevenou palicou, no napriek tomu skončil s vážnym zranením ruky. Dávid z miesta činu zdupkal, no zakrátko už bol v rukách polície a aktuálne má na krku obvinenie. Napadnutý Adrián vyviazol so zlomeninou, poškodeným svalstvom, nervom a 40 stehmi na ruke.

Adrián (21) pre Nový Čas prezradil, že útočníka poznal len z videnia. „Kamarát ma poprosil, aby som s ním išiel po náradie na opravu auta do Michaloviec. Prišli sme tam spolu štyria,“ opísal dôvody stretnutia. S 30-ročným mužom prišli do kontaktu na parkovisku sídliska neďaleko nemocnice. „Ozvali sme sa, že sme tu. Dole už prišiel s motorovou pílou a malou fľaškou, tú si položil dole,“ povedal Adrián s presvedčením, že malo ísť o neznámu chemikáliu alebo kyselinu.

Ako potvrdila polícia, medzi mužmi došlo k slovnej potýčke, po ktorej nasledoval útok motorovou pílou. „Prečo zaútočil, neviem, povedali sme, že sme prišli po náradie. Naštartoval pílu a začal sa za nami oháňať! Útočil na všetkých. Zrazu mi skrížil cestu a bol už príliš blízko pri mne. Rýchlo som si vzal palicu od kamaráta, aby som sa bránil,“ opísal poškodený mladík momenty hrôzy so slovami, že agresor mu pílou mieril rovno na hlavu.

„Palicou som mu chcel odbiť pílu, išiel do mňa plnou silou, vtedy mi poranil ruku,“ povedal Adrián. Útočník z miesta zutekal. Ľudia z okolia medzitým privolali mužov zákona. Tí agresora zadržali v paneláku a umiestnili do cely policajného zaistenia.