Kúpalisko Vadaš v Štúrove chcú otvoriť 1. mája: Prídu o stovky tisíc eur?!

Chystajú sa na sezónu! Vyhľadávané kúpalisko Vadaš Štúrovo pripravujú tak, aby mohlo otvoriť brány už 1. mája.

S napätím čakajú na vyjadrenie hlavného hygienika, či im to odobrí. Ak sa tak nestane, podľa riaditeľa Endreho Hogenbucha prídu nielen o zisk, ale aj o peniaze z rezervácií, ktoré by museli vrátiť. A to by boli stovky tisíc eur!

Pre pandémiu zatvorili brány 15. októbra, pričom za minulý rok im klesli príjmy o 30 percent. Dúfajú, že situácia v dohľadnej dobe zlepší, aby mohli vykompenzovať straty. „Ak to umožnia úrady a situácia, sme pripravení otvoriť všetky prevádzky od 1. mája,“ hovorí riaditeľ kúpaliska Endre Hogenbuch.

„Neoplatí sa však otvárať ubytovanie bez kúpaliska, a aj činnosť kúpaliska je menej efektívna bez ubytovania. Je možné, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) umožní v prvej fáze otvorenie kúpaliska a ubytovní s obmedzeniami, zatiaľ nevieme. Dúfame, že v polovici apríla už nejaké informácie dostaneme, pretože aj napriek kritickému obdobiu je mnoho ubytovaní na máj predaných. Ak nebudeme môcť otvoriť, budeme musieť vrátiť peniaze, rezervácie v predpredaji dosiahli sumu do 100-tisíc eur.“

Vedúca marketingu Lívia Németh k tomu dodáva: „So zatvorením strácame asi 100- až 110-tisíc eur mesačne. V tejto sume nie sú zarátané storná, ktoré postupne vybavujeme. Dúfame, že pandemická situácia dovolí, aby krajina postupne uvoľňovala opatrenia. Kúpalisko bez ubytovania je nepredstaviteľná alternatíva, rovnako aj hotel potrebuje mať v prevádzke svoje wellness služby. Postupne spracovávame stornovania pobytov najmä za máj, nakoľko to vyzerá, že ubytovacie zariadenia budú ešte zatvorené. Naďalej platí, že ak bude náš areál pre opatrenia zatvorený, hostia si budú môcť stornovať svoj pobyt bez poplatkov najskôr 7 dní pred nástupom na pobyt.“

Napriek komplikovanej pandemickej situácii kúpalisko systematicky pripravujú na letnú sezónu. „Tento rok sa zameriavame na úpravu priestranstva pri jazere a v zadnej časti autokempingu. Začala sa údržba bazénového areálu ako aj ostatných ubytovacích zariadení,“ prezradila Lívia Németh. „V mimosezónnom období sa obnovili aj apartmánové domy Westend. Vlani sa skrášlili zvonku, tento rok prebiehala rekonštrukcia ich interiérov.“