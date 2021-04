Moderátorka Parišková začala nový život so svojou rodinou za oceánom: Zostane v Amerike dlhodobo?!

Moderátorka Aneta Parišková (47) všetkých prekvapila svojím rozhodnutím.

Zbalila si kufre a ešte pred veľkonočnými sviatkami odišla spolu s troma synmi za veľkú mláku za svojím manželom Mirom (49). Po tom, čo jojkárke diagnostikovali v máji 2020 rakovinu, potrebovala opäť naštartovať svoj život, nadýchnuť sa a prísť na iné myšlienky. Ako to už býva, po plači býva smiech a tak jej bezsenné noci vystriedali milé povinnosti spojené so zakladaním nového života. Blondínka nepotvrdila, na ako dlho zo Slovenska odišla, no zdá sa, že tak skoro sa na rodnú hrudu nechystá!

Parišková má aktuálne v Amerike práce habadej. Po tom, čo sa z Kalifornie presťahovala rodina na Floridu, väčšina jej povinností je spojených práve s jej troma synmi. „Chlapci už niekoľko týždňov zarezávajú v škole. Zároveň sa učia aj doma, lebo ich pripravujem aj do slovenskej školy,“ zdôverila sa v jojkárskych Ranných novinách. „Stále kmitám, deťom bolo potrebné nájsť detského lekára, ísť na nejaké dodatočné vyšetrenia, rozvážam ich na krúžky, varím, upratujem.“

Hoci blondínka stále nepotvrdila, na aký dlhý čas odišla, jej slová hovoria jasnou rečou. „Snažím sa ešte stihnúť urobiť si vodičák, aby som sa tu naučila aj šoférovať.“ Tým, že Parišková prihlásila svoje deti do amerických škôl, stala sa rezidentom štátu Florida. V takom prípade, ak chce jazdiť bez pokuty, musí o vodičský preukaz požiadať do 30 dní od prvého dňa nástupu detí do škôl.

Práve vybavovanie vodičského preukazu teda môže byť znakom toho, že sa moderátorka na Slovensko tak skoro vrátiť neplánuje. Ďalšou možnosťou, pokiaľ by sa cielene chcela stať rezidentkou amerického štátu, by bolo zotrvať na mieste nepretržite viac ako šesť mesiacov.