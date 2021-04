Tokio chystá všetko pre olympijské hry: 20 Slovákov má istotu, kto ešte ostáva v hre?

Začína sa odpočítavanie dní, ktoré delia športový svet od odloženej olympiády. Takto pred rokom bolo isté, že sa OH v Tokiu neuskutočnia. Ten rok je isté, že organizátori a Medzinárodný olympijský výbor robia všetko pre o, aby sa OH v Tokiu mohli, aj napriek tomu, že koronavírus máta svet nemenej intenzívne ako vlani, 23. júla až 8. augusta konať.

Všetka snaha zainteresovaných sa sústreďuje na to, aby bol oddnes za 100 dní zapálený olympijský oheň na slávnostnom otváracom ceremoniáli v Tokiu. Už dnes je jasné, že to bude celkom iná olympiáda, ako sme boli naučení. Niektoré obmedzenia sú už jasné: OH budú bez zahraničných fanúšikov, len obmedzený bude počet zahraničných dobrovoľníkov, zredukované budú počty funkcionárov, hostí aj vládnych delegácií, športovci budú môcť prísť do Olympijskej dediny päť dní pred svojou súťažou a najneskôr na druhý deň po nej musia odísť, dedina nebude prístupná pre žiadne návštevy atď.

Ďalšie obmedzenia určite pribudnú bezpochyby aj preto, že ani usporiadateľská krajina nemá pandémiu pod kontrolou tak, ako si to myslela vlani, keď sa športový sviatok odkladal. Hry však chcú usporiadať navzdory koronavírusu ako symbol nádeje v boji ľudstva s touto pandémiou.

Tomu všetkému sa prispôsobuje aj príprava slovenskej účasti v Tokiu. Dnes, sto dní pred začiatkom je naša výprava skromná. Istotu štartu má len 20 pretekárov v siedmich športoch. Nádej však majú aj ďalší, ktorí čakajú v najbližších dňoch náročné kvalifikačné boje o miestenky.

Slovenské miestenky:

20 UŽ ISTÝCH

- 7 - športová streľba: Erik Varga, Zuzana Rehák Štefečeková (vybojovali po dve miestenky), Danka Barteková, Juraj Tužinský, Patrik Jány (druhých v trape a mix v trape určí zväz)

- 5 - rýchlostná kanoistika: Peter Gelle, Samuel Baláž, Csaba Zalka, Erik Vlček a Adam Botek (vybojovali ju, ale čaká ich domáca kvalifikácia)

- 3 - vodný slalom: K1 (Jakub Grigar - na meno), C1 (jeden z tria Alexander Slafkovský, Matej Beňuš, Michal Martikán), K1 Ž (jedna z dua Eliška Mintálová a Jana Dukátová)

- 2 - cyklistika: vybojoval ich Peter Sagan, jednu na preteky s hromadným štartom, jedna na časovku

-1 - atletika: Matej Tóth (limit v chôdzi na 50 km)

-1 - šp. gymnastika: Barbora Mokošová (na meno)

-1 - stolný tenis: Wang Jang (na meno)

Títo sú v hre

- atletika: 14 - 18 pretekárov, ktorí musia splniť limit, alebo postúpia podľa rebríčka

- stolný tenis: mix Barbora Balážová – Ľubomír Pištej, obaja aj vo dvojhrách

- golf: Rory Sabbatini

- bedminton: Martina Repiská

- lukostreľba: Alexandra Longová

- rýchl. kanoistika: šanca je ešte vo viacerých disciplínach, o. i. K1Ž na 200 m, resp. na 500 m, C1M na 1 000 m

- triatlon: Richard Varga, Romana Gajdošová

- box: Andrej Csemez, Jessica Triebeľová

- vodný slalom: C1 ženy

- plávanie: Richard Nagy, Tomáš Klobučník, Nikoleta Trníková, Andrea Podmaníková

- skejtbording: Richard Tury

- cyklistika: Martin Haring v horskej

- šp. streľba: šanca je ešte vo vzd. pištoli, šp. puške a skeete

- synchr. plávanie: duo Nada Daabousová - Diana Miškechová

- tenis: Norbert Gombos, Filip Polášek, Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová

- džudo: Peter Žilka, Milan Randl, Matej Poliak

- zápasenie: Tajmuraz Salkazanov, Boris Makojev

- vzpieranie: Richard Tkáč, Karol Samko, Nikola Seničová

o V niektorých športoch rozhodne rebríček, inde kvalifikačné turnaje, príp. ponúknutie miestenky medzinárodnou federáciou.)