Bratislava zažije futbalové derby po 11 rokoch: Ladislav Pecko sa chce pomstiť Slovanu!

Fanúšikovia Slovana ho zbožňovali. Reč je o bývalom výbornom futbalistovi Ladislavovi Peckovi (52), ktorý s belasými získal 5 titulov ako hráč a v sezóne 2008/2009 aj ako tréner.

Paradoxne, po tomto úspechu bol z funkcie odvolaný a odvtedy na klub zanevrel. Dnes sa po rokoch vráti na Tehelné pole ako tréner Petržalky odhodlaný svojmu bývalému klubu čo najviac znepríjemniť postup do semifinále Slovenského pohára.

Keď minulý týždeň druholigová Petržalka vyradila v pohári prvoligové Pohronie, prial si jej tréner, aby jej v ďalšom kole vyžrebovali Slovan. Jeho prianie sa splnilo, a tak sa Ladislav Pecko vráti na miesto, kde slávil v minulosti veľké úspechy.

Keď sme sa ho pýtali, či chystá pomstu za to, že sa s klubom nerozišiel práve v najlepšom, zareagoval slovami: „Nič také. Ja sa o Slovan nezaujímam. Chystám akurát svojich zverencov, aby zápas proti veľkému favoritovi zvládli čo najlepšie,“ vyjadril sa pre Nový Čas.

V jeho tíme je veľa mladých hráčov, ktorí po prvýkrát nastúpia na Tehelnom poli a dokonca pred televíznymi kamerami. Bude to mať teda vplyv na výkon jeho zverencov? „Ťažko povedať. Môže to byť pre nich motivujúci faktor, ale môže im to aj zväzovať nohy. Uvidíme, ako sa k zápasu postaví Slovan. Určite si nepripúšťame debakel. Naopak, keď sa k nám šťastena neotočí chrbtom, pokúsime sa o zázrak v podobe postupu,“ dodal Ladislav Pecko.

Derby po 11 rokoch

Dnešné derby sa bude pre pandemické opatrenia hrať bez divákov, ale v minulosti vždy lákalo tisíce Bratislavčanov. Posledný súťažný zápas Slovan - Petržalka sa hral 17. apríla 2010 na Pasienkoch, kde bol Slovan v tom čase v azyle. Stretnutie sa skončilo remízou 1:1 a videlo ho 2 198 divákov.