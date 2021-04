Futbalista Özil spojil sily s herečkou Longoriou: Čo majú spolu v pláne?

On je známy futbalista, ona vychýrená herečka a producentka. Nemec Mesut Özil (32), hráč tureckého Fenerbahce Istanbul a Američanka Eva Longoria (46), hviezda filmu Zúfalé manželky, našli spoločnú parketu.

Obaja investujú do mexického futbalového klubu Necaxa. Podľa portálu Sportico získal Özil spolu s ďalšími investormi polovicu akcií tohto klubu. Ďalším významným investorom je práve Eva Longoria. Tímu Necaxa sa v mexickej najvyššej súťaži nedarí.

Po štrnástich odohratých kolách je na poslednom mieste tabuľky. Finančné injekcie od oboch známych osobností športovo-filmového priemyslu by mu mohli z dlhodobého hľadiska pomôcť. Odhadovaný majetok Özila vo výške 80 miliónov eur a Longorie (vyše 200 miliónov) by mal zabrániť zostupu klubu do nižšej súťaže. Podľa anglického denníka Daily Mail sa o mexický klub mala zaujímať aj modelka Kate Upton. Necaxa však na twitteri oznámila, že klub nie je na predaj a v jeho vedení sa neráta so žiadnymi personálnymi zmenami.