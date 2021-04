Matúš Ružinský figuruje v kádri Slovana už tretí rok: Do bránky ho pustili len pred pár dňami

Kto si počká, ten sa dočká. Platí to aj pre brankára Slovana Matúša Ružinského (29), ktorý v kádri belasých síce figuruje už od roku 2018, ale na svoj prvý súťažný zápas nastúpil až začiatkom apríla vo fortunaligovom súboji proti Zl. Moravciam (4:1).

Stalo sa tak po tom, čo zdravotné problémy vyradili z hry gólmansku jedničku (Dominika Greifa) a dvojku (Michala Šullu).

Napriek tomu, že banskobystrický rodák na tréningoch na sebe neustále pracuje a zdokonaľuje sa, do bránky Slovana sa postavil po prvýkrát až nedávno, hoci v kádri mužstva figuruje už od júna 2018, kedy prišiel zo Serede.

"Treba si uvedomiť, že konkurencia na poste brankára je veľká. A hoci som teraz dostal šancu, ani po troch odchytaných zápasoch sa necítim byť jednička. Viem, že to zrejme nebude dlho trvať, asi dovtedy, kým sa dajú Domino a Mišo do poriadku," s nadhľadom okomentoval svoju súčasnú pozíciu Matúš. Tvrdí, že brankársky post je špecifický a neprichádza na ňom k takým častým rotáciám, ako u hráčov v poli. Napriek tomu, že doteraz veľa príležitostí nedostal, Slovan s ním počas zimy predĺžil zmluvu až do konca sezóny 2022-2023. "Veľmi si to vážim a budem na sebe makať, akoby som mal ísť každý zápas do bránky," dodal gólman Slovana.

Aj keď nechytá, trofeje zbiera

V roku 2020 Slovan získal majstrovský titul aj Slovenský pohár. A hoci v tej sezóne neodchytal Ružinský ani minútu, medaile za oba úspechy ako členovi kádra prináležali aj jemu.