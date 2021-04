Ukrajinský minister po stretnutí so šéfom NATO: Nebudeme strácať čas! Varovný odkaz Moskve

Ukrajina je odhodlaná riešiť konflikt na východe svojho územia diplomatickými a politickými prostriedkami a spolu so svojimi západnými partnermi sa snaží vyhnúť chybám, aké sa urobili v roku 2014, uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.

Agentúra Ukrinform informovala, že Kuleba sa v utorok v Bruseli stretol s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom a na spoločnej tlačovej konferencii zdôraznil, že Ukrajina na rozdiel od roku 2014 nedovolí, aby ju Rusko "zaskočilo".

Vysvetlil, že so Stoltenbergom sa v Bruseli zišli, aby "zabránili chybám urobeným v roku 2014, keď Rusko konalo veľmi rýchlo a realizovalo svoje vojenské ciele na Donbase a na Kryme, zatiaľ čo západní partneri sa rozhodovali, ako reagovať".

"Rusko nás tentoraz nebude môcť zaskočiť," uviedol Kuleba. "Ukrajina a jej partneri zostávajú silní. Nebudeme strácať čas. A ak Moskva začne novú špirálu násilia alebo bude konať neuvážene, draho za to zaplatí," uviedol Kuleba.

Ukrajinský minister súčasne zdôraznil, že "Ukrajina si nepraje vojnu a neplánuje žiadnu ofenzívu ani eskaláciu". Ubezpečil, že "Ukrajina sa zaviazala", že na riešenie konfliktu v Donbase využije diplomatické a politické nástroje.

Kuleba sa domnieva, že teraz existujú všetky predpoklady pre to, aby bol zastavený postup ruskej agresie, ale dokonca aj na to, aby Rusko bolo donútené stiahnuť sa z dočasne okupovaných ukrajinských území. "Ukrajina môže opäť obnoviť svoju suverenitu pozdĺž celej svojej hranice," uviedol Kuleba.

Pripomenul, že v roku 2014 si nikto nedokázal predstaviť, že by sa Rusko mohlo dostať tak ďaleko do hĺbky ukrajinského územia, do Doneckej a Luhanskej oblasti i na Krym.

"Rusko podľa svojich stratégií chcelo rozdeliť Ukrajinu na polovicu a vytvoriť Novorusko. Tento plán sa nerealizoval, a to kvôli protiopatreniam Ukrajiny a za cenu obety armády," uviedol šéf ukrajinskej diplomacie. Poznamenal v tejto súvislosti, že zahraniční partneri Ukrajiny a jej spojenci zohrali dôležitú úlohu, keď zastavili Rusko "tam, kde je teraz".