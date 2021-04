Nemocnica v Ríme otestuje kombináciu AstraZenecy a iných vakcín: Experiment podstúpi 600 dobrovoľníkov

Rímska nemocnice Lazzara Spallanzaniho v utorok oznámila, že začne testovať kombináciu vakcíny proti covidu-19 od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca s preparátmi od iných výrobcov.

Klinických testov sa má zúčastniť 600 ľudí, ktorí dostali pri prvej dávke vakcínu od AstraZeneca, informovala agentúra ANSA. Pri druhej dávke dostane vakcínu od spoločností Pfizer a BioNTech či prípravok od spoločnosti Moderna alebo ruskú látku Sputnik V. Cieľom klinických testov je overiť, či si vakcíny zachovávajú podobnú mieru bezpečnosti a účinnosti pri kombinácii preparátov od rôznych výrobcov.

Podľa riaditeľa Francesca Vaiu nemocnice predjednali schválenie klinických testov s talianskym liekovým regulátorom AIFA. Testy reagujú na situáciu, keď sa ľudia zaočkovaní preparátom od britsko-švédskej spoločnosti obávajú podstúpiť druhú dávku očkovania. Predstaviteľ Európskej agentúry pre lieky (EMA) Armando Genazzano uviedol, že s kombináciou prípravkov od rôznych výrobcov je lepšie počkať až na výsledky klinických testov.

"Zatiaľ k tomu nemáme dosť údajov," vyhlásil. Do testov bude zaradený aj ruský preparát Sputnik V, pretože rímska nemocnica uzavrela dohodu o štúdiu tohto preparátu. Do dnešného poludnia bolo v Taliansku podaných 3,3 milióna vakcín, takmer štyri milióny ľudí dostali obe dávky. Podľa vládneho splnomocnenca pre očkovanie proti covidu-19 Francesca Figliuola má krajina dostať od apríla do konca júna zhruba 45 miliónov dávok. Cieľom podľa neho je podávať pol milióna dávok denne. To by malo umožniť naočkovať do konca júna väčšinu dospelej populácie.