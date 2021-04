Český rezort diplomacie je bez šéfa, hlavný kandidát si otvoril ústa: Schytal to Babiš a Zeman

Český sociálnodemokratický politik Lubomír Zaorálek odmieta prevziať vedenie rezortu diplomacie ČR po odvolanom Tomášovi Petříčkovi. Prekážajú mu zásahy do zahraničnej politiky zo strany prezidenta Miloša Zemana a premiéra Andreja Babiša, informoval v utorok spravodajský server iDNES.cz.

Petříček bol odvolaný v pondelok po približne 2,5 roku pôsobenia vo funkcii, počas ktorého pre svoje prozápadné a proeurópske postoje čelil opakovanej kritike zo strany prezidenta i premiéra.

Vyhrážky, kolaps aj priznané chyby: Rakúsky minister zdravotníctva Anschober odstupuje

Riadením rezortu diplomacie bol dočasne poverený šéf českých sociálnych demokratov (ČSSD) a minister vnútra Jan Hamáček. Ten uvoľnené kreslo po Petříčkovi ponúkol svojmu straníckemu kolegovi Zaorálkovi, ktorý v súčasnosti pôsobí ako minister kultúry.

Zaorálek ministerstvo zahraničných vecí viedol už v rokoch 2014 - 2017. V utorok pripustil, že diplomacia je mu blízka, avšak ponuka Jana Hamáčka mu v súčasnosti pripadá ako "danajský dar", preto ju zatiaľ neprijal. Mieni však ešte hovoriť s Babišom o možných zmenách vo fungovaní tohto rezortu.

Ministerstvo zahraničných vecí ČR bolo podľa neho v posledných rokoch "vypitvané" a pripravené o dôležité kompetencie napríklad v oblasti európskych záležitostí či Ruska. V súčasnosti majú kroky ministerstva podľa neho váhu len vtedy, keď na nich participuje premiér. Prekáža mu aj skutočnosť, že do zahraničnej politiky zasahuje Pražský hrad.

"Som ochotný porozprávať sa s premiérom, či je toto ochotný zmeniť. Ale neviem, ako pochodím," vyhlásil Zaorálek na utorňajšej tlačovej konferencii. Zdôraznil, že on sám sa do novej funkcie netlačí a rád by pokračoval vo svojej práci na ministerstve kultúry. V prípade, že by novú ponuku prijal, vo vedení rezortu kultúry by ho nahradil poslanec ČSSD Jan Birke. Hamáček naznačil, že od Zaorálka očakáva konečné rozhodnutie čo najskôr, a to v priebehu najbližších dní.