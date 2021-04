Nemecko zjednotilo koronavírusové opatrenia, odborník neveští krajine nič dobré

Nemecká vláda v utorok schválila celoštátne opatrenia boja proti novému koronavírusu, ktoré zavedú jednotné pravidlá pre všetkých 16 spolkových krajín v oblastiach s vysokou mierou nákazy. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na zdroj z prostredia vládneho kabinetu.

Cieľom sprísnenia zákona o ochrane pred infekčnými chorobami je stanoviť, aké obmedzenia sa musia zaviesť v oblastiach, kde za sedem dní pribudne viac ako 100 novoinfikovaných na 100 000 obyvateľov. Nový paragraf určí postup v prípade, ak sa bude týždňová incidencia v nejakom okrese či meste nákazy pohybovať tri dni za sebou na hodnote vyššej ako 100.

Súčasťou opatrení v oblastiach s vysokou mierou nákazy je podľa denníka Süddeutsche Zeitung nočný zákaz vychádzania v čase od 21.00 h do 05.00 h s výnimkou cesty do práce či venčenia domácich zvierat. Obmedziť by sa mal i počet ľudí stretávajúcich sa vo verejných či súkromných priestoroch okrem členov spoločnej domácnosti na najviac jednu ďalšiu osobu a k tomu deti do 14 rokov. Na pohreboch by bola povolená účasť maximálne 15 ľudí.

Ďalším nariadením je prechod na dištančné vyučovanie v prípade, že týždňová incidencia presiahne hodnotu 200. Okrem toho by sa žiaci na prezenčnom vyučovaní mali dávať dva razy týždenne testovať. Pri vysokej incidencii by tiež musela byť zatvorená väčšina obchodov, gastronomických prevádzok i voľnočasových a kultúrnych zariadení.

Tieto zmeny musia ešte schváliť obe komory nemeckého parlamentu - Spolkový snem a Spolková rada.

Medzidisciplinárne združenie pre intenzívnu a pohotovostnú medicínu (DIVI) ešte predtým vyzvalo spolkovú vládu, Spolkový snem i spolkové krajiny, aby pravidlá presadili čo najskôr - najlepšie ešte tento týždeň. Predseda DIVI Gernot Marx v utorňajšom vydaní denníka Die Augsburger Allgemeine upozornil, že už koncom apríla bude na jednotkách intenzívnej starostlivosti 6 000 pacientov, ako to bolo na vrchole druhej vlny pandémie. Ešte pred niekoľkými dňami sa pritom predpokladalo, že ich bude okolo 5 000.

Okrem novely zákona o infekčných chorobách chce vláda zaviesť i pozmenené nariadenie týkajúce sa ochrany zamestnancov. Očakáva sa zavedenie povinného testovania v podnikoch raz za týždeň. O výsledkoch zasadania vlády bude popoludní informovať kancelárka Angela Merkelová.