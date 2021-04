Prešovský kraj otvoril ďalšie očkovacie centrum, prišlo sklamanie: Registrácia opäť zlyhala

V mestskej športovej hale v Starej Ľubovni v utorok otvorili veľkokapacitné očkovacie centrum.

Očkovať by sa tam malo tri dni v týždni - v utorok, stredu a štvrtok, vakcínou od konzorcia AstraZeneca. Po Prešove, Poprade a Humennom ide o ďalšie centrum Prešovského samosprávneho kraja. Ani teraz sa však registrácia na očkovanie nezaobišla bez problémov. Ako počas brífingu pri otvorení centra informoval vedúci odboru zdravotníctva PSK Jozef Tekáč, ľudí, ktorí sa chceli prihlasovať na očkovanie do Ľubovne, prihlasovalo do Banskej Bystrice či Žiliny. Poukázal aj na to, že napriek možnosti zaočkovať v utorok 330 ľudí ponúka štátna čakáreň iba 139 záujemcov o očkovanie.

Na problémy s rezervačným systém upozorňoval kraj aj v minulosti. „Rezervačný systém nie je natoľko otvorený, aby sem prišlo toľko ľudí, koľko máme vakcín. Urgujeme ministerstvo zdravotníctva a chceli by sme, aby nám naozaj poskytli do našich vlastných rúk tento rezervačný systém. Podarilo by sa nám tak dostať sem viac ľudí,“ vysvetlil predseda PSK Milan Majerský. Uvítal by, ak by sa zároveň podarilo otvoriť aj ďalšie vekové kategórie. Tekáč pripomenul, že župa už viac ako tri týždne prevádzkuje registračný systém pre náhradníkov, ktorý funguje veľmi dobre a osvedčil sa. „Náhradníkov nám prihlasujú ambulantní lekári a takto sme zaočkovali približne 1 500 osôb. Veríme, že ak by sme dostali príležitosť nahradiť aj štátnu čakáreň, naši informatici by určite v spolupráci s informatikmi aj z ostatných samosprávnych krajov dokázali vyvinúť systém, ktorý by bol spoľahlivý a dokázal by zapĺňať kapacity, ktoré máme pripravené,“ skonštatoval.

Veľkokapacitné očkovacie centrum vzniklo v spolupráci s Ľubovnianskou nemocnicou. Priestory poskytlo kraju mesto, a to zatiaľ do konca kalendárneho roka. Spomedzi štyroch očkovacích centier kraja bude ľubovnianske prvé, ktoré bude otvorené počas pracovného týždňa. K dispozícii bude mať tisíc dávok vakcíny, pričom očkovať sa budú môcť ľudia vo vekovej kategórii 45+.

Personálne zabezpečuje centrum samotná nemocnica. Ako objasnil jej riaditeľ Peter Bizovský, v prípade očkovania počas troch dní v týždni, postačia na jeho fungovanie tri tímy. Pôjde o troch lekárov, tri sestry a päť pomocných zamestnancov. Aj jeho však mrzí zlyhanie systému, pre ktorý sa na očkovanie nepodarilo naplniť kapacity. Podobne je to podľa jeho slov aj počas dvoch ďalších dní. „Dodávka vakcín na budúci týždeň je znížená, máme prísľub, že dostaneme 700 dávok, preto sme kapacitu obmedzili a budeme očkovať len dva dni do týždňa. Je to škoda, pretože sme pripravení a ochotní podať aj 1 500 vakcín každý týždeň. Len ak pôjdeme naplno, dostaneme sa ku kolektívnej imunite, uvoľníme ekonomiku, školy a slobodu všetkých, ktorí žijú na Slovensku,“ dodal.

V troch veľkokapacitných očkovacích (VKOC) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zaočkovali počas uplynulého víkendu 7 547 záujemcom. Po piatich víkendoch fungovania týchto centier sa v kraji podarilo zaočkovať dokopy 34 127 ľudí.