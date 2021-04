Kolujú chýry o Gyimesiho občianstve, pochybnosti naznačili Sulík aj Hrnko: Poslanec reaguje

Poslanec Národnej rady (NR) SR György Gyimesi (OĽANO) odmieta, že by mal iné ako slovenské občianstvo.

Uviedol to pre TASR v reakcii na tvrdenia niektorých politikov, že by mal mať maďarské občianstvo. Pochybnosti okolo Gyimesiho občianstva naznačovali v uplynulých dňoch napríklad predseda SaS Richard Sulík či bývalý poslanec Anton Hrnko, ktorý je aktuálne poradcom šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).

"Mám len jedno občianstvo, a to občianstvo Slovenskej republiky," vyhlásil Gyimesi pre TASR. Dodal, že občianstvo nemožno len tak meniť, ale len prijať občianstvo iného štátu, pričom tak neurobil. Informácie, že by mal mať maďarské občianstvo, vníma ako snahu vytlačiť ho do pozície nejakého pravicového extrémistu. "To určite nie som," podotkol.

Gyimesi si prednedávnom zmenil meno zo slovenského Juraja na maďarský ekvivalent György. Pre TASR ozrejmil, že to plánoval už dlhšie a urobil tak po nadobudnutí titulu.

Poslanec by sa mal počas dňa stretnúť aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). Podľa Gyimesiho slov by mali diskutovať o napätí v koalícii medzi ním a stranou SaS. Liberáli už v pondelok (12. 4.) avizovali, že chcú na koaličnej rade riešiť aj viaceré Gyimesiho výroky o členoch slovenskej diplomacie za SaS.

V súvislosti so svojou účasťou na rokovaní ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Budapešti uviedol, že slovenský premiér Heger bol o tom dopredu informovaný a vedel o detailoch. Odmieta, že by maďarská strana mala smerom k delegácii slovenského ministra požiadavky, aby sa na stretnutí nezúčastnili zástupcovia slovenskej diplomacie. "O zložení delegácie rozhodoval minister financií," dodal Gyimesi.

Súčasná legislatíva neumožňuje dvojaké občianstvo. Podľa aktuálne platného zákona o štátnom občianstve možno stratiť slovenské občianstvo nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle alebo prepustením zo štátneho zväzku SR na vlastnú žiadosť. Žiadateľ je povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja každú zmenu osobných údajov a osobného stavu. Ak niekto neoznámi ministerstvu stratu štátneho občianstva SR, podľa zákona mu hrozí pokuta vo výške 3319 eur.