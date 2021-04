Calgary povolalo Ružičku z farmy v AHL: Čaká ho debut v profilige?

Slovenský hokejový útočník Adam Ružička (21) môže zaznamenať debut v slávnej NHL. Vedenie Calgary Flames ho povolalo z farmy v AHL zo Stocktonu.

Podľa informácie portálu slovaknhl.sk. sa Flames otvorilo miesto v útoku výmenou Sama Bennetta. Ak by Ružička nastúpil v noci na stredu proti Torontu, stal by sa po Mariánovi Studeničovi druhým Slovákom za tri dni, ktorý by zažil debut v prestížnej profilige. Nateraz ho zaradili do taxi zostavy. Pocestuje tak na výjazd do Ontária.

Dvadsaťjedenročný bratislavský rodák sa dočkal prvého povolania do prvého tímu. V tejto sezóne odohral 22 zápasov v drese Heat, v ktorých zaznamenal 19 bodov za 10 gólov a deväť asistencií. Vlani nazbieral 27 bodov (10+17) v 54 dueloch. Calgary ho draftovalo v roku 2017 z celkového 109. miesta.