Znepokojivý nárast domáceho násilia na Slovensku: Prokurátorka poukázala na veľký problém počas pandémie

Generálna prokuratúra (GP) SR eviduje za celý rok 2020, počas prvého roka pandémie, viac ako 20-percentný nárast stíhaných osôb v súvislosti s páchaním domáceho násilia.

Zároveň eviduje 30-percentný nárast vo vzťahu k oznamovaným skutočnostiam. TASR o tom informovala prokurátorka GP SR Barbora Hubertová, ktorá je poverená vedením oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality.

GP SR v minulom roku zaevidovala podľa Hubertovej viac ako 480 trestných činov súvisiacich s domácim násilím a "odstíhala" 440 prípadov. Za týranie blízkej a zverenej osoby "odstíhala" 279 osôb, za výrobu detskej pornografie 20 osôb, za rozširovanie detskej pornografie 85 osôb a za prechovávanie detskej pornografie 56 osôb. Z celkového počtu GP SR stíhala 37 žien a 40 mladistvých.

"Po marci 2020 sme najskôr skonštatovali pokles oznámených trestných vecí. Mohlo to práve znamenať, že ľudia, keď zostali doma, obávali sa jednak vírusu, ale aj toho, že nebudú to mať kde oznámiť. V máji sa ukázalo, že nám enormne podskočili štatistiky," priblížila Hubertová. Nárast podľa prokurátorky určite môže súvisieť s pandémiou - súvisí so stratou zamestnania, stratou príjmu, stratou sociálnych istôt či alkoholizmom.

"To ide ruka v ruke s tým, že si to zasluhuje tak psychologickú analýzu, ako aj sociologicko-kriminologickú. Toto všetko sú faktory, ktoré prispievajú k frustrácii tej konkrétnej osoby, ktorá ešte k tomu má z hľadiska charakteristiky osobnosti násilné sklony, tak potom reaguje takýmto spôsobom," zdôraznila.

Ako ďalej uviedla pre TASR, po prvom poklese nastal nárast a následne v júni 2020 došlo k uvoľneniu opatrení, pričom polícia oznamovala, že má oveľa viac výjazdov z dôvodu takýchto udalostí. "Bol veľký problém s tým, že inštitút vykázania z obydlia podozrivého bol veľmi málo využívaný. Skôr to bolo o tom, že poškodená osoba musela z obydlia utekať alebo hľadať nejaké ubytovanie. Rôzne krízové centrá neprijímali alebo len s veľkými ťažkosťami prijímali takéto obete z dôvodu testov na COVID-19," vysvetlila.

Súčasťou domáceho násilia nie je len týranie blízkej a zverenej osoby, ale sú to aj sexuálne trestné činy. Stúpol aj počet oznamovaných sexuálnych trestných činov v rodinách, čo znamená znásilnenia medzi partnermi. "Možno ani počet tehotenstiev nesúvisí práve s radostnými udalosťami," dodala prokurátorka.