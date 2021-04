V Žiline si po 11 mimoriadne náročných víkendoch povedali dosť: Primátor poďakoval občanom

Mesto Žilina neplánuje počas nasledujúcich víkendov posilňovať možnosti antigénového testovania na ochorenie COVID-19 prostredníctvom dočasných odberových miest.

TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Pripomenul, že v Žiline je dostupných 11 mobilných odberových miest na antigénové testovanie. "Prevádzkujú ich súkromné spoločnosti, fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP), dve miesta prevádzkuje mesto v spolupráci so žilinským územným spolkom Slovenského Červeného kríža. Sú otvorené počas celého pracovného týždňa, deväť miest je k dispozícii aj v sobotu a päť miest aj v nedeľu. Na väčšinu je potrebná elektronická registrácia vopred. Odberové miesta mesta Žilina na Hornom Vale 24, na Hollého ulici 66 a jeden tím vo FNsP testujú aj bez objednávania. Denne aktualizovaný zoznam permanentných odberných miest s časom fungovania a kontaktnými údajmi je k dispozícii na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva," uviedol Miškovčík.

"Máme za sebou 11 mimoriadne náročných víkendov. Zabezpečovať testovanie je obrovský nápor na personálne, logistické a organizačné kapacity. Ďakujem preto všetkým, ktorí doteraz zabezpečovali bezproblémové testovanie. A všetkým Žilinčanom za prejavy podpory, za zodpovednosť a disciplinovanosť, s ktorými sme sa na odberových miestach stretávali. Boj proti ochoreniu COVID-19 naďalej sústredíme v podpore permanentných odberových miest, čo najskoršom očkovaní obyvateľstva a v podpore udržateľného fungovania materských a základných škôl. Ak to epidemická situácia dovolí," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Mesto Žilina od januára usporiadalo 11 testovacích víkendov na 162 odberových miestach a celkovo sa testovalo 21 dní. "Na zabezpečení testovania sa podieľalo 959 ľudí, z toho 121 koordinátorov, 486 administratívnych pracovníkov a 324 zdravotníkov, ktorým organizačne vypomáhalo 28 správcov budov. Do odberových miestností prišlo 124.939 občanov, pozitívny test malo 541 z nich. Najvyššiu percentuálnu mieru pozitivity zaznamenali v prvých troch marcových týždňoch v rozpätí od 0,61 do 0,67 percenta, najnižšiu uplynulý víkend (0,061 percenta). Odberové miesta navštevovali aj obyvatelia z iných miest a okresov, v priemere to bolo 12 percent z celkového počtu otestovaných," dodal hovorca mesta.