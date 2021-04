OVERENÉ: Rekonštrukciu zachránila a zlacnila apka Wilio!

Záchrana doslova v poslednej chvíli. Juraj z Trnavy sa aj napriek neľahkým časom pustil do renovácie nehnuteľnosti, ktorú si zaobstaral.

Jeho prerábka však takmer skončila skôr ako začala. „Vybuchla“ mu totiž firma, ktorá sa mala postarať o nové rozvody vody, elektriny a odpadov. Hrozilo tak, že celá renovácia sa poriadne natiahne. Juraja napokon zachránila aplikácia Wilio, vďaka ktorej rýchlo našiel remeselníkov.

„Dostal som sa do naozaj nepríjemnej situácie. Mal som naplánované všetky dôležité práce. Na rekonštrukciu rozvodov vody, odpadov a elektriny nadväzovali ďalšie práce. Firma, ktorú som si objednal však ‚vybuchla’ a ďalší termín mi ponúkli až o mesiac,“ opisuje svoju skúsenosť Juraj. Ten mal však práce presne naplánované a odloženie o mesiac si kvôli financiám nemohol dovoliť.

Wilio ako záchrana

Juraja zachránilo to, že mu kamarát ako poslednú záchranu odporučil aplikáciu Wilio, ktorá združuje viac ako 27-tisíc remeselníkov z celého Slovenska. „Povedal som si, že za vyskúšanie to stojí a podľa odporúčania mi Wilio dalo nádej. Tak som neváhal a rýchlo stiahol aplikáciu a začalo hľadanie. Apka funguje naozaj výborne a je jednoduchá. Zadal som všetky práce, ktoré potrebujem a už po chvíli mi začali prichádzať ponuky,“ opisuje svoju skúsenosť s Wiliom Juraj.

Prišlo mu celkovo viac ako 15 ponúk, z ktorých vyberal na základe recenzií priamo na Wilio. „Každému som napísal, aká je moja situácia. Niektorí odpadli, pretože nemali voľné kapacity, ale asi 6 remeselníkov bolo k dispozícii. Napokon som si vybral elektrikára a firmu, ktorá ponúkala, že urobí vodu a odpady. Presvedčili ma výborné recenzie a skúsenosti ľudí, ktorí už týchto remeselníkov vyskúšali. A samozrejme, aj to, že mohli prísť v čase, kedy som potreboval vymeniť rozvody,“ dodáva, teraz už s úsmevom, Juraj.

Boli lacnejší

Juraj sa s remeselníkmi dohodol na obhliadke domu a tiež na termíne, kedy začnú s prerábkou. Už pri prehliadke ocenil odbornosť a praktické rady, ktoré mu remeselníci dali. „Hneď bolo jasné, že sú to ľudia, ktorí sa rozumejú svojmu remeslu. A maximálne spokojný som bol aj s ich prístupom a prácou. Pripravili všetko potrebné a po skončení práce upratali. Navyše, prakticky v priebehu jedného týždňa sme vyriešili všetko potrebné,“ dodáva Juraj, ktorý tak vďaka približne hodine strávenej na apke wilio.sk vyriešil svoj problém a navyše aj získal zľavu. „S objednanou firmou som mal dohodnutú sumu, ktorú som mal zaplatiť a vďaka Wiliu som ušetril 10 %, takže určite neľutujem. Pokiaľ aj vy túžite po novom bývaní, no netrúfate si pustiť sa do stavby svojpomocne, odporúčal by som vám zadať dopyt na Wilio,“ uzatvára Juraj.