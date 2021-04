Dramatický priebeh svadby! Ženích vyhodil svoje tri sestry, nad dôvodom vám bude rozum stáť

Požiadavka znela jasne. Svadba bude bez detí! Povedzte to však rodičom...

Ženíchovo prianie nebolo vypočuté a jeho tri sestry prišli na svadbu aj so svojimi deťmi.

On však zakročil neprimerane a vyhodil sestry z vlastnej svadby potom, čo "odignorovali" jeho požiadavku. Ženích to na sociálnej sieti Reddit odôvodňuje tým, že malo ísť o udalosť len pre dospelých a jeho sestry o tom vopred vedeli.

Spolu s nevestou to oznámili hosťom z oboch strán. Hoci jeho matka nebola týmto nápadom nadšená, súhlasila, že vnúčatá na svadbe nebudú. Zo začiatku to aj tak bolo, nikde žiadne dieťa, no všetko sa zvrtlo v okamihu, keď prichádzali jeho sestry. "Hneď som k nim vyštartoval a pýtal sa ich, čo to má znamenať. Začali sa so mnou hádať, keď som im povedal, že s deťmi ich na svadbu nepustím," vysvetľuje.

Napätie vygradovalo, keď zbadal ďalšiu sestru aj s deťmi v aute. "Moja mama na mňa začala kričať, keď som povedal svojim sestrám, že majú s deťmi vstup zakázaný. Všetci na mňa kričali. Musel som ohlásiť ochranku, aby odišli. Moji rodičia aj teta krátko nato odišli tiež,“ spomína.

Niekoľko dní po svadbe sa snažil zo sestier dostať, prečo to bol taký problém splniť jeho prianie. Napokon vysvitlo, že za nedorozumenie môže mama, ktorá svojim dcéram zasa povedala, aby došli s deťmi s tým, že so svojím synom si to vydiskutuje neskôr.

Matka ženícha chcela tento deň osláviť ako rodina a svojmu synovi povedala, že si zničil svoju svadbu tým, že „urobil scénu“. Rodina sa zhodla na tom, že jediný spôsob, ako to napraviť, je usporiadať ďalšiu svadbu alebo večierok aj s deťmi. To však ženích označil za nerozumné...