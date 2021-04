Mama trpela šialenými migrénami: Zvrat po 20 rokoch! Že jej zaberie práve toto, šokovalo aj ju

Rosehannah Jeffrey viac ako 20 rokov trpela chronickými klastrovými migrénami. Začali sa, keď mala 13, vtedy ju však lekári odbili tým, že je to hormonálneho pôvodu a z neznesiteľných stavov vyrastie. Nestalo sa.

Bolesti hlavy ju trápili celé desaťročia - spôsobovali bolesti, nevoľnosť a citlivosť na svetlo a zvuky. Pred šiestimi rokmi jej však predpísali botox a odvtedy podstúpila viac ako 700 injekcií, píše Metro.

V nemocnici dostávala každých 12 týždňov 31 injekcií do oblasti čela, zadnej časti hlavy, krku a pliec. Rosehannah, ktorá je mamou Daniela (13) a Joshuu (10), teraz uviedla, že odvtedy trpí iba piatimi až ôsmimi migrénami mesačne namiesto zhruba 30.

Mladú ženu sedem rokov trápila migréna, lekári si mysleli, že má tumor: Nechutné odhalenie! „Zažívať migrénu každý deň od mojich 13 rokov bol ochromujúci pocit. Bol to boj, pretože som nemohla fungovať a neustále som mala bolesti," hovorí Rosehannah. „Bola som dosť šokovaná, že mi navrhli botox, myslela som si, že sa to robí iba v kozmetike. Ale bola som ochotná vyskúšať čokoľvek," priznáva utrápená žena, ktorá v neznesiteľnej bolesti celé dni preležala v posteli.

„Nemôžem uveriť, že to zafungovalo. Teraz sa cítim oveľa lepšie. A úľava je takmer okamžitá. Teraz môžem tráviť čas so svojimi deťmi, čo je najdôležitejšie. Cítim sa ako nový človek," referuje priam zázračné účinky botoxu mama dvoch chlapcov. Ani pocit úľavy však neprichádza bez obety. "Bolesť z injekcií stojí za to. Je to ako osie žihadlo. Čím viac ich mám, tým bolestivejšie to je, ale stojí to za to," zakončila Rosehannah.