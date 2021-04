Dočkal sa: Richard Paník opúšťa Washington, bol vymenený!

Slovenský hokejový útočník Richard Pánik bude pokračovať v kariére v Detroite Red Wings.

Jeho doterajší zamestnávateľ Washington Capitals ho tam poslal spolu s Jakubom Vránom a výbermi v 1. kole tohtoročného a v 2. kole budúcoročného draftu NHL výmenou za Anthonyho Manthu.

Pánik prišiel do Washingtonu v júni 2019 a klub s ním podpísal štvorročný kontrakt v hodnote 2,75 milióna dolárov na rok. V prvej sezóne zaň odohral 59 zápasov základnej časti s bilanciou deväť gólov a 13 asistencií a osem duelov v play off (1+0). V tomto ročníku nastúpil na 36 duelov a nazbieral deväť bodov, 16 trestných minút a deväť "mínusiek". Capitals ho minulý týždeň zaradili na waiver listinu, odkiaľ si ho však nevybral žiadny iný tím a tak putoval do tzv. taxitímu. V pondelok sa tesne pred uzávierkou transakcií stal súčasťou veľkej výmeny za Manthu.

Pánik odohral počas deviatich ročníkov v NHL v dresoch Tampy Bay, Toronta, Chicaga, Arizony a Washingtonu 505 duelov a zaznamenal 190 bodov (87+103), v 20 súbojoch play off pridal päť bodov (1+4).

Detroit si vybral Manthu v 1. kole draftu v roku 2013. Dvadsaťšesťročný krídelník odohral v jeho drese 302 zápasov a nazbieral 194 bodov (95+99). V tomto ročníku mal bilanciu 42 duelov 21 bodov (11+10). Dvadsaťštyriročného Vránu si vybral Washington z 13. miesta draftu v roku 2014, no premiéru v jeho drese si odkrútil až o tri roky neskôr. V 284 stretnutiach NHL nazbieral 157 bodov (76+81), v play off pridal v 38 štartoch osem bodov (3+5). V tejto sezóne získal v 39 dueloch 25 bodov (11+14).